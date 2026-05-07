ਦੇਸ਼ ’ਚ 2026-27 ਵਿੱਚ 5-5.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ :ਇਕ੍ਰਾ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਵਧਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਕ੍ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਨੁਮਾਨ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

By ETV Bharat Business Team

Published : May 7, 2026 at 4:07 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : 2026-27 ਤੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 5.0-5.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਇਕ੍ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਕ੍ਰਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ‘ਐਲ ਨੀਨੋ’ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲ ਦੇ ਆਸਾਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਵਰਗੇ ਉਭਰਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ‘ਪਲਾਟ ਲੋਡ ਫੈਕਟਰ’ (ਪੀਐਲਐਫ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ) 2025-26 ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘਟ ਕੇ 65-66 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ 2026-27 ਵਿੱਚ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਕ੍ਰਾ ਕੇ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ (ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰੇਟਿੰਗਜ਼) ਅੰਕਿਤ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਪ ਉਦਯੋਗ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਠ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਲਾ ਭੰਡਾਰ ਲਗਭਗ 19 ਦਿਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ।ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੀ-ਖਾਤਾ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ 2024-25 ਵਿੱਚ 2023-24 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ।

ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ 28 ਤੱਕ 17 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 2026-27 ਲਈ ਫੀਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2026-27 ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ੍ਰਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਤ ਟੈਰਿਫ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਨਕਦੀ ਦਾ ਪਾੜਾ 2026-27 ਵਿੱਚ 30-33 ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਕ੍ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਮਤ ਟੈਰਿਫ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਸਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

