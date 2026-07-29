Gen-AI ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ: ਗੋਲਡਮੈਨ ਸਾਕਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀਆਂ 12% ਨੌਕਰੀਆਂ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਏਆਈ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ।
Published : July 29, 2026 at 8:14 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀ ਗੋਲਡਮੈਨ ਸਾਕਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜਨਰੇਟਿਵ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਜਨ-ਏਆਈ) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 8 ਤੋਂ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ 42 ਤੋਂ 48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਏਆਈ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਕੰਮ ਜੋ ਇਕਸਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਮਾਗੀ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੁਆਰਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ AI ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ—ਤਾਂ ਲਗਭਗ 13 ਤੋਂ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਵੈਚਾਲਿਤ (ਮਸ਼ੀਨਾਂ) ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ?
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ , ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੀਡੀਆ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।