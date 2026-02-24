ETV Bharat / business

ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ! 2026 'ਚ ਵਧੇਗੀ 9.1 ਫੀਸਦ ਔਸਤ ਤਨਖਾਹ

EY ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 9.1% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

EY FUTURE OF PAY REPORT
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (getty image)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੋਹਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮ EY ਦੁਆਰਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ "ਫਿਊਚਰ ਆਫ ਪੇਅ" (Future of Pay) ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ 9.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸੈਕਟਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ: GCC ਮੋਹਰੀ

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲੋਬਲ ਸਮਰੱਥਾ ਕੇਂਦਰਾਂ (GCC) ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵਿੱਚ 9.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ (ਜੀਵਨ ਵਿਗਿਆਨ) ਵਿੱਚ 9.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਢਾਂਚਾ

ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੋਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਤਜਰਬੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ "ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ" ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਹੁਨਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Skill-based pay) ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਏਆਈ, ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹੁਨਰਾਂ ਲਈ 30 ਤੋਂ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ (Attrition Rate) 2024 ਵਿੱਚ 17.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 16.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਅਵਸਰਾਂ ਨਾਲ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ।

ਈਵਾਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹੁਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ EY ਰਿਪੋਰਟ 16 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 178 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 'ਹੁਨਰ ਵਧਾਉਣ' ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।

