ETV Bharat / business

2026 ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ, ਸੀਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ

2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

HSBC REPORT ON CEMENT PRICES
ਸੀਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ HSBC ਰਿਪੋਰਟ (ANI)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : January 16, 2026 at 2:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: HSBC ਗਲੋਬਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਮਿੰਟ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (1QCY26) ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਮੌਸਮੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਾਧੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ

HSBC ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੀਂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਆਖਰੀ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ (1HCY26) ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

2025 ਦਾ ਦੂਜਾ ਅੱਧ ਕਮਜ਼ੋਰ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ 2025 ਦਾ ਦੂਜਾ ਅੱਧ ਸੀਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰਹੀ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 6-7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਭਗ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 2026-27 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਮੰਗ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਦਸੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਟ ਕੋਕ (ਈਂਧਨ) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਧਾ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

HSBC ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਵਾਧੇ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ FY2026 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੋਂ EBITDA ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੱਧਮ-ਮਿਆਦ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਸੀਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ HSBC ਦਾ ਮੱਧਮ-ਮਿਆਦ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਸਿਖਰ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਕੀਮਤ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵੇਗਾ।

TAGGED:

CEMENT PRICES MAY RISE
ਸੀਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ
ਸੀਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ HSBC ਰਿਪੋਰਟ
ਸੀਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ
HSBC REPORT ON CEMENT PRICES

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.