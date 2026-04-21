India GDP Report: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 2026 ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਅਨੁਮਾਨ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ 2026 ਵਿੱਚ 6.4% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ।
Published : April 21, 2026 at 12:37 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ (ESCAP) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ - ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ 'ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2026' ਹੈ - ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 2026 ਵਿੱਚ 6.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 2027 ਵਿੱਚ 6.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਵਿਕਾਸ ਚਾਲਕ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2025 ਵਿੱਚ 7.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ। ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (GST) ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਣ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਰਿਪੋਰਟ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2025 ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।
ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ 2024 ਵਿੱਚ $137 ਬਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਰੈਮਿਟੈਂਸ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਦਾ ਲਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2025 ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ FDI ਵਿੱਚ $50 ਬਿਲੀਅਨ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ - ਜੋ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਦੀ 'ਉਤਪਾਦਨ-ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ' (PLI) ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ - ਜੋ ਕਿ ਸੋਲਰ ਮੋਡੀਊਲ, ਬੈਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ - ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 16.6 ਮਿਲੀਅਨ ਹਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਾਰਤ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮੂਲ ਤੱਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ 2026 ਵਿੱਚ 4.4% ਅਤੇ 2027 ਵਿੱਚ 4.3% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰੀ ਵਪਾਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਨੇਵੀਗੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।