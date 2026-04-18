ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵਾਧਾ ! ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਹੁਣ 700.9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ
ਆਰਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 3.82 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਧ ਕੇ 700.94 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
Published : April 18, 2026 at 2:24 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ $3.825 ਬਿਲੀਅਨ ਵਧ ਕੇ $700.946 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।
ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ, $9.063 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ $700 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ $728.494 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਸੰਪਤੀਆਂ (FCA) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਐਫਸੀਏ 3.127 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਧ ਕੇ 555.983 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਗਲੋਬਲ ਮੁਦਰਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਰੋ, ਪੌਂਡ ਅਤੇ ਯੇਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਮੁਦਰਾ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਵਧਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ 601 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਧ ਕੇ 121.343 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਰਾਇੰਗ ਅਧਿਕਾਰ (SDRs) 56 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਧ ਕੇ 18.763 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (IMF) ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਥਿਤੀ 41 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਧ ਕੇ 4.857 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ।
ਇਹ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ?
ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ "ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ" ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਾਰਨ ਰੁਪਿਆ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ RBI ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। $700 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਇਹ ਭੰਡਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਯਾਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (FPI) ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।