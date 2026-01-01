AC-ਫਰਿੱਜ ਹੋਏ ਮਹਿੰਗੇ, ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੇਗਾ ਖ਼ਰਚਾ?
BEE ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਏਸੀ ਅਤੇ ਫਰਿੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10% ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ।
Published : January 1, 2026 at 12:59 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਬਿਊਰੋ (BEE) ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗ ਨਿਯਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਦੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ (RAC) ਅਤੇ ਫਰਿੱਜਾਂ ਵਰਗੇ ਕੂਲਿੰਗ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ AC ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਫਰਿੱਜਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
GST ਲਾਭਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਹ ਕੀਮਤ ਵਾਧਾ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ GST ਛੋਟ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਮਰੇ ਦੇ AC 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ
ਵੋਲਟਾਸ, ਡਾਇਕਿਨ, ਬਲੂ ਸਟਾਰ, ਅਤੇ ਗੋਦਰੇਜ ਉਪਕਰਣਾਂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਰੇਟਿੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਐਮਡੀ ਬੀ. ਤਿਆਗਰਾਜਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵਾਂ 5-ਸਿਤਾਰਾ ਏਸੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਤਪਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 2025 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੁਰਾਣੀ ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 5-ਸਿਤਾਰਾ ਏਸੀ ਨੂੰ 4-ਸਿਤਾਰਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 4-ਸਿਤਾਰਾ ਏਸੀ ਨੂੰ 3-ਸਿਤਾਰਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 3-ਸਿਤਾਰਾ ਏਸੀ ਹੁਣ 2-ਸਿਤਾਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਏਸੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਭਗ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਹੋਰ ਉਪਕਰਣਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਬੀਈਈ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਟੀਵੀ, ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਸਟੋਵ, ਕੂਲਿੰਗ ਟਾਵਰ ਅਤੇ ਚਿਲਰ 'ਤੇ ਸਟਾਰ ਲੇਬਲਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ।
ਨਵੀਂ ਬੀਈਈ ਸਟਾਰ ਰੇਟਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਏਸੀ ਅਤੇ ਫਰਿੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਦਮ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਗੋਦਰੇਜ ਐਪਲਾਇੰਸ ਦੇ ਕਮਲ ਨੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਏਸੀ ਅਤੇ ਫਰਿੱਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਲਟਾਸ ਦੇ ਜਯੰਤ ਬਾਲਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾਇਕਿਨ ਦੇ ਐਮਡੀ ਕੰਵਲਜੀਤ ਜਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ 2012 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਊਰਜਾ ਲੇਬਲਿੰਗ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।