ਆਧਾਰ ਐਪ ਦਾ ਨਵਾਂ 'Custom QR' ਫਿਚਰ, ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ

Published : February 12, 2026 at 4:31 PM IST

Published : February 12, 2026 at 4:31 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਸਨੂੰ UIDAI ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਧਾਰ ਐਪ ਨਾਲ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਪ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਸਾਂਝਾਕਰਨ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ

ਨਵੇਂ ਆਧਾਰ ਐਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਪ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਡੇਟਾ ਗੁਪਤਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਸਟਮ QR ਕੋਡਾਂ ਨਾਲ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਤਸਦੀਕ

ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕਸਟਮ QR ਕੋਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ QR ਕੋਡ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, QR ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ, ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ, ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

QR ਕੋਡ ਸਕੈਨਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਪਛਾਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ

ਆਧਾਰ ਐਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ QR ਕੋਡ ਸਕੈਨਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ QR ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਰਡ ਨਕਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

1. ਗੂਗਲ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਐਪਲ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੋਂ “ਆਧਾਰ” ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।

2. ਐਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਔਨ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈੱਟਅੱਪ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।

3. ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਪ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ।

4. QR ਕੋਡ ਸਕੈਨਰ ਚਾਲੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ।

ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾ

ਆਧਾਰ ਐਪ ਐਂਡਰਾਇਡ ਅਤੇ ਆਈਓਐਸ ਦੋਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੀ ਹੈ।

ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਧਾਰ ਐਪ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਸਰਲ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਚਆਰ ਟੀਮਾਂ ਲਈ ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

