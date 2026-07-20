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Gold Silver Price: ਫਿਰ ਵਧੇ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਅ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰੇਟ

20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

A surge in gold and silver prices was recorded in the Indian bullion market on July 20
ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਅ (GETTY IMAGE)
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By ETV Bharat Business Team

Published : July 20, 2026 at 4:42 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ, ਭਾਰਤੀ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅੱਜ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨਵੀਨਤਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ: ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ MCX

ਮਲਟੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (MCX) 'ਤੇ, ਅਗਸਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ₹294, ਜਾਂ 0.21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋਨਾ ₹1,41,200 ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਸਤੰਬਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਚਾਂਦੀ ₹1,618, ਜਾਂ 0.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, MCX 'ਤੇ ਚਾਂਦੀ ₹2,18,021 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ

ਫਿਊਚਰਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਾਟ (ਪ੍ਰਚੂਨ) ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਡੀਆ ਬੁਲੀਅਨ ਐਂਡ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IBJA) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਜ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ₹2,16,110 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਜਿਊਲਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ਵ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

A surge in gold and silver prices was recorded in the Indian bullion market on July 20
ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਅ (Etv Bharat)

ਅੱਜ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?

ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਸੋਨੇ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

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