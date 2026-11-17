ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੇ- ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਅ 'ਚ ਤੇਜੀ ? ਜਾਣੋ 22 ਤੇ 24 ਕੈਰੇਟ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ
Gold Silver Price Today 17 November:ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਭਾਅ 'ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਤੇਜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਚਾਂਦੀ 'ਚ 790 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੜਤ ਆਈ ਨਜ਼ਰ।
Published : November 17, 2026 at 12:42 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੋਨੇ- ਚਾਂਦੀ (Gold- Silver) ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਅਲੱਗ- ਅਲੱਗ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐੱਮ. ਸੀ. ਐਕਸ. (MCX) 'ਤੇ ਸੋਨੇ- ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਤੇਜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਾਫ਼ਾ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਲਗਾਤਾਰ 5ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ 1, 40, 000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵੀ 5, 000 ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ।
ਬਰੋਕਰਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ (Brokerage Report) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜੋਰ ਰੁਖ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ (Federal Reserve) ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੇ ਸੋਨੇ- ਚਾਂਦੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਨੇ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰੁਪਇਆ 27 ਪੈਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ 93. 92 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ , ਘਰੇਲੂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖੀ ਮਾਮੂਲੀ ਤੇਜੀ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ- ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਤੇਜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। 4 ਦਸੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੋਨਾ 306 ਰੁਪਏ, ਮਤਲਬ 0. 23 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਦੀ ਬੜਤ ਦੇ ਨਾਲ 1, 34, 847. 00 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਦਿਨ ਵੇਲੇ 1, 35, 050 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। 1, 35, 341.00 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਾਈ ਅਤੇ 1, 34, 520. 00 ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਟਾਅ ਤਕ ਗਿਆ। ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲਾ ਬੰਦ ਭਾਅ 1, 34, 539. 00 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 737 ਲਾਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸੀ। ਓਪਨ ਦਿਲਚਸਪੀ (Open Interest) 15, 320 ਲਾਟ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੁੱਲ Value 99, 393. 47 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਹੀ।
ਜਦੋਂਕਿ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। 4 ਦਸੰਬਰ 2026 ਵਾਲੀ ਚਾਂਦੀ 790 ਰੁਪਏ ਮਤਲਬ 0. 47 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਦੀ ਬੜਤ ਦੇ ਨਾਲ 1, 68, 653. 00 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 1 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਦਿਖਿਆ। ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ 1, 70, 065.00 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਖੁੱਲਿਆ, 1, 70, 129. 00 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਾਈ ਅਤੇ 1, 57, 936. 00 ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਟਾਅ ਤਕ ਗਿਆ। ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲਾ ਬੰਦ ਭਾਅ 1, 67, 863. 00 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ (contract) ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,475 ਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, 16,750 ਲਾਟਾਂ ਦਾ 'ਓਪਨ ਇੰਟਰੈਸਟ' (open interest) ਅਤੇ 74,632.09 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ?
ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੁਖ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਸਰਾਫਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 900 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਗਈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 1,40,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆ ਗਈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, 99.9 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਾਲਾ ਸੋਨਾ 1,40,900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ 5,000 ਰੁਪਏ ਡਿੱਗ ਕੇ 1.79 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ (ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਾਂ ਸਮੇਤ) ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 1.84 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੀ। ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਾਟ ਸੋਨਾ $10.87 (0.28%) ਘੱਟ ਕੇ $3,873.90 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਂਦੀ 2% ਡਿੱਗ ਕੇ $47.82 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ 'ਤੇ ਆ ਗਈ।
ਐਮਕੇ ਰਿਪੋਰਟ: ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮ ਐਮਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਅਜੀਬ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। COMEX ਗੋਲਡ (ਦਸੰਬਰ-26) 0.90% ਡਿੱਗ ਕੇ $3,853 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ MCX ਗੋਲਡ (ਦਸੰਬਰ-26) 1.60% ਡਿੱਗ ਕੇ 1,34,539 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ।
ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ
ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। COMEX ਸਿਲਵਰ (ਦਸੰਬਰ-26) 4.60% ਡਿੱਗ ਕੇ $46.859 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ MCX ਸਿਲਵਰ (ਦਸੰਬਰ-26) 4.80% ਡਿੱਗ ਕੇ 1,67,863 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਫੈੱਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੈਥ ਹੈਮੈਕ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਬਾਅ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੁਦਰਾ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹਮਲਾਵਰ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫੈੱਡ ਚੇਅਰ ਕੇਵਿਨ ਵਾਰਸ਼ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ FOMC ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇੜਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਏਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ - $3,850 ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ - ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰੁਝਾਨ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੈ।
(Disclaimer: ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ETV ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋੇ :