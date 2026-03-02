ETV Bharat / business

ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਕਾਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਛਿੜੀ ਬਹਿਸ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦੀਪਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ।

ZOMATO FOUNDER SPARKS DEBATE
ZOMATO FOUNDER SPARKS DEBATE (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 2, 2026 at 3:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਔਨਲਾਈਨ ਫੂਡ ਡਿਲਵਰੀ ਐਪ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦੀਪਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਦੇ ਹੈਲਥ-ਟੈਕ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਟੈਂਪਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਐਥਲੀਟ, ਜੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਹੋ, ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਬਾਡੀ ਫੈਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 16 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 26 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਖੀ।

ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ," ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਖੁਦ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਓਹੀ ਲੋਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ, ਜੋ ਫਿਟਨੈੱਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜੇ ਬਾਡੀ ਫੈਟ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਦੋ ਤੱਕ ਉਹ ਮੰਦਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।

ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਟੈਂਪਲ 'ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਐਥਲੀਟ' ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਨਤ ਪਹਿਣਨ ਯੋਗ ਉਪਕਰਣ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਾਲਾਗ ਸਿਸਟਮ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟੇਸ਼ਨਲ ਨਿਊਰੋਸਾਇੰਟਿਸਟ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 16 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਾਡੀ ਫੈਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਐਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਫਿਟਨੈੱਸ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਡੀ ਫਿੱਟ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਤਪਾਦ ਅਜਿਹੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਖੁਦ ਕੁਲੀਨ ਐਥਲੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਅਤੇ ਬਲਿੰਕਿਟ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਈਟਰਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ.ਈ.ਓ.) ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਉਹ ਉੱਚ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆ ਲਈ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਮੇਲ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

ATHLETE FITNESS FOR RECRUITING
VACANCY ZOMATO
DEEPINDER GOYAL
ਦੀਪਿੰਦਰ ਗੋਇਲ
ZOMATO FOUNDER SPARKS DEBATE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.