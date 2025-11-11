ETV Bharat / business

8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ: ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗਾ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

8th Pay commission
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (CANVA)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : November 11, 2025 at 2:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (ToR) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਜਾਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਹਿਮ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਯਾਨੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਟਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਇਕੁਇਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਂਬਿਟ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 1.8 ਅਤੇ 2.46 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 1.8 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ₹18,000 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹32,400 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ 2.15 ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 38700 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ 2.46 ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 44280 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ?

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੀਵਾਲੀ 2027 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਦੇਸਾਈ ਇਸਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੁਲਕ ਘੋਸ਼ ਇੱਕ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ-ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸੌਂਪੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਕਮੇਟੀ ?

ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਡੀਏ, ਬੋਨਸ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਲਿੰਕਡ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (PLI) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।

ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਮਿਸ਼ਨ?

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ।

TAGGED:

8TH PAY COMMISSION
SALARY INCREASE OF EMPLOYEES
8TH PAY COMMISSION UPDATES
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ
8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਲੱਛਣ, ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ

ਕਾਲੀ ਟੱਟੀ ਸਮੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਇਹ 10 ਆਮ ਲੱਛਣ ਪੇਟ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ? ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ? ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ 'ਚ ਕਰ ਲਓ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 50 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟਾਓ ਭਾਰ

ਫਰਿੱਜ 'ਚੋ ਆ ਰਹੀ ਬਦਬੂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਓ ਇਹ 4 ਆਸਾਨ ਟਿਪਸ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.