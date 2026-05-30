ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ! ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ

ਸਰਕਾਰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ VRS ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

8th Pay Commission
8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (getty image)
Published : May 30, 2026 at 4:09 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, 1 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (NPS) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। NPS ਇੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (OPS) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਕੀਮ ਥੋਪਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।

NPS ਅਤੇ UPS ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ?

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ:

  • ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ: NPS ਵਿੱਚ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰਿਟਰਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, UPS ਵਿੱਚ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50% ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ।
  • ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ: ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, NPS ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 10% ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ UPS ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 18.5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
  • ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ: UPS ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 60% ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ NPS ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ (VRS) ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ

ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ VRS ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ VRS ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਯਕੀਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। NPS ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 'ਤੇ ਫੰਡ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ VRS ਲੈਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੁਰੱਖਿਆ' 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ

8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪਿਛਲੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ, ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਧੀਆਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਨਪੀਐਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਏਆਈਐਨਪੀਐਸਈਐਫ) ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਰਹਿਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

