ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਤਾਂ 75 ਫੀਸਦ ਉਪਭੋਗਤਾ UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ।
Published : April 15, 2026 at 8:29 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: UPI—ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪਹਿਲ—ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅੱਜ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਛੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਲਈ ਵੀ UPI ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਫੀਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ।
ਲੋਕਲਸਰਕਲਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਫੀਸਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ 75% ਉਪਭੋਗਤਾ UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ 25% ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 57% ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ (ਦੁਕਾਨਦਾਰ) ਨੇ UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਕਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਛੂਟ ਦਰ (MDR) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਪਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ - ਲਗਭਗ 0.2-0.3% ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ - ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
MDR ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਲੀਆ ਧਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਾਗਤਾਂ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, UPI ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ 240 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਐਪਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਆਮਦਨ ਜ਼ੀਰੋ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਐਪਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਗਾਹਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਲਾਗਤ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਤਰੀਕੇ
UPI 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਐਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ UPI ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਛੋਟੇ-ਟਿਕਟ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਬੀਮਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਹੱਲ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।