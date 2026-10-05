66% ਭਾਰਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਰਦਾਨ: ਖੋਜ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅੰਤਰ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
Published : October 5, 2026 at 12:56 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪਿਊ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ 37 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਗਲੋਬਲ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਯੂਰਪ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਆਪਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 45,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾੜਾ
ਇਹ ਪਿਊ ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਸਾਰਣੀ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
|ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤਰ
|ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚੰਗਾ (%)
|ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਮਾੜਾ (%)
|ਭਾਰਤ
|66%
|23%
|ਗਲੋਬਲ ਔਸਤ (37 ਦੇਸ਼)
|55%
|35%
|ਜਰਮਨੀ
|37%
|61%
|ਅਮਰੀਕਾ
|34%
|64%
|ਫਰਾਂਸ
|31%
|65%
|ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼
|27%
|70%
ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 64% ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ 23% ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ
ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਹੈ:
- 18 ਤੋਂ 34 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ: ਇਸ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦੇ 74% ਨੌਜਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਹੈ।
- 35 ਤੋਂ 49 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ: ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੇ 69% ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।
- 50 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ: ਇਸ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 50% ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅੰਤਰ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ 60% ਨੌਜਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ 31% ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਔਸਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 48% ਭਾਰਤੀ ਬਾਲਗ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ-ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐਪਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:
- ਫੇਸਬੁੱਕ: ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਐਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਿੱਸਾ 43% ਹੈ (2023 ਵਿੱਚ 39% ਤੋਂ ਵੱਧ)।
- ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ: ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ 26% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁਣ 38% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ (12% ਵਾਧਾ)।
- ਸਨੈਪਚੈਟ: 18% ਭਾਰਤੀ ਬਾਲਗ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਔਸਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
- ਐਕਸ (ਟਵਿੱਟਰ): ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 7% ਲੋਕ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਔਸਤ 18% ਹੈ।
- ਟਿੱਕਟੋਕ: 2020 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਡੇਟਾ ਜਾਂ VPN ਪਹੁੰਚ ਨੇ 6% ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਔਸਤ 40% ਹੈ।
"ਚੇਤੰਨ ਉਪਭੋਗਤਾ" ਦਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ: ਲਾਭ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ
ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਇਸਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਪਿਊ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਇਸਨੂੰ "ਗਲੋਬਲ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ" ਦੱਸਿਆ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਦੋਵਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ
66% ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। 55% ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ
62% ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 51% ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 29 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ - ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਹੇਰਾਫੇਰੀ - ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ।