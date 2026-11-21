5 ਟਾਪ ਦੀਆਂ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ, 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 33% ਤੱਕ ਰਿਟਰਨ, ਜਾਣੋ ਸਭ
1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਰਿਟਰਨ: ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 31% ਤੋਂ 33.62% ਤੱਕ ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Published : November 21, 2026 at 6:34 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ-ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। AMFI ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 31% ਤੋਂ 33.62% ਤੱਕ ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪੂੰਜੀ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਂਦੀ।
ਫੰਡ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਉੱਚ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਖਮ, ਖਰਚ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਫੰਡ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਓ ਪੰਜ ਫੰਡਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਟਰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ।
ਮੀਰਾਏ ਐਸੇਟ ਐਸ ਐਂਡ ਪੀ 500 ਟੌਪ 50 ਈਟੀਐਫ ਐਫਓਐਫ ਡਾਇਰੈਕਟ
ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF (FoF Direct) ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਨੇ 33.62% ਦੀ 1-ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, EQ-ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿੱਚ 50 ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ US S&P 500 ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 50 ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੂਲ ਖਰਚ ਅਨੁਪਾਤ ਸਿਰਫ 0.03% ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਫੰਡ ਦੀ ਉਮਰ 5 ਸਾਲ ਅਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ ₹1,007 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਘੱਟ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਿੱਗਜਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਖਰਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੋਟਕ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟ
ਕੋਟਕ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਨੇ 33.18% ਦੀ 1-ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ EQ-ਫਾਰਮਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 23 ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਖਰਚ ਅਨੁਪਾਤ 0.72% ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਉਮਰ 2 ਸਾਲ ਅਤੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸੰਪਤੀ ₹861 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ HDFC ਫਾਰਮਾ ਐਂਡ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਟਰਨ 32.20% ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ EQ-ਫਾਰਮਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 23 ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ 5-ਸਿਤਾਰਾ ਰੇਟਿੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਖਰਚ ਅਨੁਪਾਤ 0.70% ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਉਮਰ 3 ਸਾਲ ਅਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸੰਪਤੀ ₹3,666 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਪਤੀ ਆਕਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਪ੍ਰੂ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਮੈਟਲ ਐਂਡ ਐਨਰਜੀ ਇਕੁਇਟੀ ਐਫਓਐਫ ਡਾਇਰੈਕਟ
ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ICICI Pru Strategic Metal and Energy Equity FoF Direct ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 31.94% ਦਾ 1-ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ EQ-ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 50 ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਖਰਚ ਅਨੁਪਾਤ 0.19% 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਉਮਰ 4 ਸਾਲ ਅਤੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ₹326 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Mirae ਸੰਪਤੀ NYSE FANG+ ETF FoF ਡਾਇਰੈਕਟ
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, Mirae Asset NYSE FANG+ ETF (FoF Direct) ਨੇ 31.17% ਦਾ 1-ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ EQ-ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 50 ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ FANG+ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ। ਇਸਦਾ ਖਰਚ ਅਨੁਪਾਤ ਸਿਰਫ਼ 0.03% ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਉਮਰ 5 ਸਾਲ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ ₹2,897 ਕਰੋੜ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਧਿਆਨ ਦੇਣ
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੰਡ ਡਾਲਰ-ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜੋਖਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਾਰਮਾ ਫੰਡ ਸੈਕਟਰਲ ਫੰਡ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ETV ਭਾਰਤ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।)
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