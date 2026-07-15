ਲੱਦਾਖ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਯੂਏਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ੇ ਖੁਰਮਾਨੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਪਾਰਕ ਖੇਪ
ਲੱਦਾਖ ਤੋਂ ਯੂਏਈ ਨੂੰ 5 ਟਨ ਖੁਰਮਾਨੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਐਲਜੀ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
Published : July 15, 2026 at 3:29 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ (ਐਲਜੀ) ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਦਾਖ ਭਵਨ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਨੂੰ ਪੰਜ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤਾਜ਼ੇ ਖੁਰਮਾਨੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਰਯਾਤ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੱਦਾਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੂਲੂ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਦਿਨ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਯਾਤ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਪ੍ਰਸਿੱਧ "ਰਕਤਸੇ ਕਾਰਪੋ" ਖੁਰਮਾਨੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਛਾਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
ਲੱਦਾਖ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, LG ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚਾਈ, ਚਮਕਦਾਰ ਧੁੱਪ, ਠੰਡਾ ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖੁਰਮਾਨੀ ਦੇ ਰੰਗ, ਸੁਆਦ, ਮਿਠਾਸ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੰਗ ਹੈ।
1,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖੁਰਮਾਨੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਲੂਲੂ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੱਦਾਖ ਤੋਂ 1,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਮਾਨੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1,500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਛਾਂਟੀ, ਪੈਕਿੰਗ ਜਾਂ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ; ਨਿਰਯਾਤਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।
ਖੁਰਮਾਨੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਥਾਪਿਤ
ਖੁਰਮਾਨੀ ਦੇ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਖੁਰਮਾਨੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਲੱਦਾਖ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਖੁਰਮਾਨੀ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ "ਗ੍ਰੀਨ ਕੋਰੀਡੋਰ" ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਫਲ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਫਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ APEDA, CONCOR, ਅਤੇ Lulu Group ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।