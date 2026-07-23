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40 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਧਾਰ ਐਪ ਕੀਤੀ ਡਾਊਨਲੋਡ, ਜੋ ਘਰ ਬੈਠੇ 6 ਉਪਯੋਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਆਧਾਰ ਐਪ ਨੂੰ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਛੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Aadhar Card
ਨਵੀਂ ਆਧਾਰ ਐਪ (getty image)
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By ETV Bharat Business Team

Published : July 23, 2026 at 4:32 PM IST

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ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (UIDAI) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਆਧਾਰ ਐਪ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਤੱਕ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ 'mAadhaar' ਐਪ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਨਤ ਹੈ।

ਇਸ ਨਵੀਂ ਐਪ ਰਾਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ:

1. ਡਿਜੀਟਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ: ਹੁਣ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਭੌਤਿਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਡਿਜੀਟਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਧ ਹੈ।

2. ਇੱਕ-ਟੈਪ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਲਾਕ/ਅਨਲਾਕ: ਇਹ ਐਪ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ, ਆਇਰਿਸ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਲਾਕ ਜਾਂ ਅਨਲੌਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਡੇਟਾ ਲਾਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 19.1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

3. ਚਿਹਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ: ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ OTP ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਐਪ ਵਿੱਚ 'ਚਿਹਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ' ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

4. ਸੁਰੱਖਿਅਤ QR ਕੋਡ ਅਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ: ਐਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਫਲਾਈਨ QR ਕੋਡ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਹ ਵੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

5. ਘਰ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਪਡੇਟਸ: ਇਹ ਐਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੇ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 4.9 ਮਿਲੀਅਨ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ 1.165 ਮਿਲੀਅਨ ਪਤੇ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

6. ਮਲਟੀਪਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਪੋਰਟ: ਐਪ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਤੇ ਪੰਜ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

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ਨਵੀਂ ਆਧਾਰ ਐਪ
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