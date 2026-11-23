Upcoming IPO: ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ 2 ਮੇਨਬੋਰਡਾਂ ਸਣੇ 3 ਨਵੇਂ ਅੰਕ, ਕੀਮਤਾਂ ਸਣੇ ਜਾਣੋ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ
ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਮੁੱਖ ਬੋਰਡ ਅਤੇ SME ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ IPO ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਦੋ IPO ਲਈ ਗਾਹਕੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
Published : November 23, 2026 at 10:13 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ (IPO) ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪੁਨਰ ਉਭਾਰ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਫੂਡਲਿੰਕ F&B ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਸ ਮੈਡਟੈਕ, ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧੀਵਿਨਾਇਕ ਗ੍ਰੀਨਟੈਕ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ IPO ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਮਹਾਨਦੀ ਕੋਲਫੀਲਡਜ਼ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕ੍ਰੌਪ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਹਰੇਕ IPO ਦਾ ਆਕਾਰ, ਕੀਮਤ ਬੈਂਡ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕ੍ਰੌਪ ਦੇ IPO ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਇਸ ਹਫਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, MCL ਅਤੇ ਵਾਟਰਾਨਾ ਰੈਂਟਲਜ਼ ਦੇ IPO ਲਈ ਗਾਹਕੀ ਵਿੰਡੋ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਓ ਹਰੇਕ IPO ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ..
ਫੂਡਲਿੰਕ F&B ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ IPO
ਫੂਡਲਿੰਕ F&B ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ IPO ₹192 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 8,835,382 ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ (OFS) ਹੈ। ਕੀਮਤ ਬੈਂਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਂਕਰ ਬੋਲੀ 25 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। IPO 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। IPO ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। BSE ਅਤੇ NSE 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਿਤੀ 3 ਦਸੰਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਬੁੱਕ ਰਨਿੰਗ ਲੀਡ ਮੈਨੇਜਰ BRLMs Equirus Capital ਅਤੇ JM Financial ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਾਰ MUFG Intime India ਹਨ।
ਇਹ ਕੰਪਨੀ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਜ਼ਰੀ ਫੂਡ ਸਰਵਿਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਵੈਂਟ ਕੇਟਰਿੰਗ, ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਡਾਇਨਿੰਗ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਕਲਾਉਡ ਕਿਚਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕੁਇਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ UAE ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਬਿਸਟਰੋ, ਆਰਟ ਆਫ ਡਮ, ਚਾਈਨਾ ਬਿਸਟਰੋ ਅਤੇ ਗਲੋਕਲ ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 30 ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਡਾਇਨਿੰਗ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਕਲਾਉਡ ਕਿਚਨ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਕਡੋਨਲਡਜ਼ ਮਾਸਟਰ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਹਾਰਡਕੈਸਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਪਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੰਪਨੀ ਤਾਜ਼ੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਬੈਂਕੁਇਟ ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਹਾਇਕ ਫੂਡਲਿੰਕ ਗਲੋਬਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਡਾਇਨਿੰਗ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Integris Medtech IPO
Integris Medtech ਦਾ IPO ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਨਬੋਰਡ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਮੈਡਟੈਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ IPO ਵਿੱਚ ₹600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ੂ ਅਤੇ 10.8 ਮਿਲੀਅਨ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ OFS ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀਮਤ ਬੈਂਡ ਦਾ ਅਜੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਲਾਟ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਮਤ ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
IPO 27 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਗਾਹਕੀ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਅਤੇ 1 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਲਾਟਮੈਂਟ 2 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਅਤੇ NSE ਅਤੇ BSE 'ਤੇ 4 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਲਈ BRLM ICICI ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੈਫੀਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ ਹੈ।
Mahanadi Coalfields IPO
Coal India ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ, Mahanadi Coalfields ਦੇ IPO ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਗਾਹਕੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਸੋਮਵਾਰ, ਇਸ IPO ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਤਿਮ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 25 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੂਚੀਕਰਨ 27 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ NSE ਅਤੇ BSE 'ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਆਕਾਰ ₹8,981.12 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 66.18 ਕਰੋੜ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ OFS ਹੈ। ਕੀਮਤ ਬੈਂਡ ₹129 ਤੋਂ ₹136 ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਲਾਟ ਦਾ ਆਕਾਰ 110 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਉੱਪਰਲੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ₹14,960 ਸੀ। 3,30,91,815 ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਸਨ, ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ₹6 ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ। ICICI ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਲਈ BRLM ਹੈ, ਅਤੇ ਕੈਫਾਈਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਹੈ।
ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕ੍ਰੌਪ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਈਪੀਓ
ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕ੍ਰੌਪ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਗਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਈਪੀਓ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੰਡੋ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੂਚੀਕਰਨ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਲਾਟਮੈਂਟ 23 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੂਚੀਕਰਨ 26 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਐਨਐਸਈ ਅਤੇ ਬੀਐਸਈ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਆਈਪੀਓ ਦਾ ਆਕਾਰ ₹455.49 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹354.77 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ੂ ਅਤੇ ₹100.71 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਆਫਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਕੀਮਤ ਬੈਂਡ ₹259 ਤੋਂ ₹272 ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਲਾਟ ਦਾ ਆਕਾਰ 55 ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ₹14,960 ਸੀ। ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਲਈ BRLM ICICI ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ MUFG ਇਨਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧੀਵਿਨਾਇਕ ਗ੍ਰੀਨਟੈਕ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ IPO
ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧੀਵਿਨਾਇਕ ਗ੍ਰੀਨਟੈਕ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ IPO NSE SME 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਆਈਪੀਓ ਦਾ ਆਕਾਰ ₹93.66 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 65.96 ਲੱਖ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਕੀਮਤ ਬੈਂਡ ₹130 ਤੋਂ ₹142 ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਾਟ ਦਾ ਆਕਾਰ 1,000 ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ 2,000 ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਲਈ ₹284,000 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ HNIs ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ 3,000 ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਲਈ ₹426,000 ਹੈ।
ਆਈਪੀਓ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 27 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਗਾਹਕੀ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਲਾਟਮੈਂਟ 30 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸੂਚੀਕਰਨ 2 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ NSE SME 'ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਲਈ BRLMs Erudor Capital ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਮਾਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ।
ਵਾਟਰਾਨਾ ਰੈਂਟਲਜ਼ IPO
ਵਾਟਰਾਨਾ ਰੈਂਟਲਜ਼ ਦਾ SME IPO ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੂਚੀਕਰਨ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਈਪੀਓ ਦਾ ਆਕਾਰ ₹120.10 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 49.02 ਲੱਖ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਕੀਮਤ ਬੈਂਡ ₹232 ਤੋਂ ₹245 ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਾਟ ਦਾ ਆਕਾਰ 600 ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ 1,200 ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਲਈ ₹294,000 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ HNIs ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ 1,800 ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਲਈ ₹441,000 ਹੈ।
ਆਈਪੀਓ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 23 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਗਾਹਕੀ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ। ਅਲਾਟਮੈਂਟ 25 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸੂਚੀਕਰਨ 27 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ NSE SME 'ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਲਈ BRLMs OneView ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਮਾਸ਼ਿਤਾਲਾ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਹਨ।
(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ETV ਭਾਰਤ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।)