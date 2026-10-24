ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ RD ਜਾਂ PPF ’ਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ : ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ?

ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ RD ਜਾਂ PPF ’ਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ : ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ?
ਪੀਪੀਐਫ ਬਨਾਮ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਆਰਡੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ: 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਰਕਮ (Maturity Amount) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
Published : October 24, 2026 at 5:49 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਡਾਕਘਰ ਆਵਰਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ (RD) ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (PPF) ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ।
ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਧਾ
ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2026 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ, ਡਾਕਘਰ ਆਰਡੀ 6.7% ਵਿਆਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਾਕਘਰ ਆਰਡੀ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵੀ 6.7% ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਰਡੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਤਿਮਾਹੀ ਅਤੇ ਪੀਪੀਐਫ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਸਾਲਾਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੀਪੀਐਫ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲਗਭਗ 32.55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਆਰਡੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ 24.22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।
ਜਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੀਪੀਐਫ
ਪੀਪੀਐਫ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਕੀਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ ਜੋ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਭਵਿੱਖੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ 500 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 150,000 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੀਪੀਐਫ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 15 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਬਲਾਕਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਦਰ 7.10% ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ, ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ।
ਪੀਪੀਐਫ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਾਤੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਹੈ।
ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 80C ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਮਦਨ ਕਰ ਲਾਭ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਡਾਕਘਰ ਆਵਰਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ (RD)
ਡਾਕਘਰ ਆਵਰਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬੱਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ 5 ਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਡਾਕਘਰ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਵਰਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੁਣਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅਤੇ 12 ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇ 50% ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਨ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਫੀਸਦ ਵਾਧੂ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਰਡੀ ਖਾਤਾ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਰਕਮ (Maturity Amount) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਖਾਤਾ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ), ਤਾਂ ਡਾਕਘਰ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
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