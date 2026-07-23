ਰੀਲਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਤੋ ₹5 ਲੱਖ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਲਈ 'ਜੇਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ' ਚੈਲੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ WAVES OTT 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਕੇ ₹5 ਲੱਖ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : July 23, 2026 at 6:51 PM IST|
Updated : July 23, 2026 at 7:08 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ "ਸੰਤਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ" ਜਾਂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਨੂੰ "ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਤਨ" ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ, ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
"ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਤਨ" ਚੁਣੌਤੀ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਪੂਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਾਗਰਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, "ਮਾਈਵੇਵਜ਼" 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ WAVES OTT ਐਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ, ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
The Ministry of Information & Broadcasting today launched the Pilot Phase of the 'Gems of India' Challenge, a structured national initiative to identify, nurture and promote grassroots digital creators from across the country. pic.twitter.com/zVM3nCxhIq— ANI (@ANI) July 21, 2026
ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਰਾਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਇਤਿਹਾਸ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਚੰਚਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ?
- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਧਾਰਨ ਹੈ:
- ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ: ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ WAVES OTT ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।
- ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਓ: ਐਪ ਦੇ ਅੰਦਰ 'MyWAVES' ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਓ।
- ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ: ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਇਤਿਹਾਸ, ਭੋਜਨ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਰੇ 1 ਤੋਂ 3 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ।
- ਅੱਪਲੋਡ ਕਰੋ: MyWAVES ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ।
ਮੌਕਾ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ?
ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ, ਪਾਇਲਟ ਪੜਾਅ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਵਿੰਡੋ 1 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ, ਅਤੇ 31 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ?
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਾਇਲਟ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਸੱਤ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ:
- ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ
- ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
- ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ
- ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ
- ਗੋਆ
- ਲੱਦਾਖ
ਨੋਟ: ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 'ਗੇਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਚੈਲੇਂਜ' ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ।
ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਇਨਾਮ
ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਕਦ ਇਨਾਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ: ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਜੇਤੂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੂੰ ₹50,000 ਦਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ।
- ਰਾਜ ਪੱਧਰ: ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹2 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ: ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਜੇਤੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ₹5 ਲੱਖ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।