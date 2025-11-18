ETV Bharat / bharat

"ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ," ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਨਮੋਲ ਜਾਅਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਰ ਸੀ।

ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਸਿੱਦੀਕੀ ਤੇ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ (IANS FIle Photo)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 18, 2025 at 10:38 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਭਗੌੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨਸੀਪੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੀੜਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟਸ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।"

"ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਵੇ"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ (ਅਨਮੋਲ) ਸਮਾਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ।"

"ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ"

ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।"

ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਮਿਲੀ

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਇਹ ਈਮੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ... ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ 18 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।" ਸਿੱਦੀਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਈਮੇਲ ਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਅਨਮੋਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਨਮੋਲ, ਜਾਅਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਰ ਸੀ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਕੀਨੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਮੋਸਟ ਵਾਂਟੇਡ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਨੇ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ "ਮੋਸਟ ਵਾਂਟੇਡ" ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਨਮੋਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਮੋਲ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 18 ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਪੀ ਨੇਤਾ ਬਾਬਾ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਦੀਕੀ ਦੀ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰਾ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੁਭਮ ਲੋਂਕਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

