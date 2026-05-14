ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ, ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣੋ

HOROSCOPE
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 14, 2026 at 6:20 AM IST

5 Min Read
ਮੇਸ਼ - ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 14 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਓਗੇ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਉਲਝਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗੀ। ਅੱਜ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਗੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਣਾਅ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਟੌਰਸ - ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 14 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾ ਸਕੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਧੇਰੇ ਸੁਹਿਰਦ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ।

ਮਿਥੁਨ - ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 14 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦਸਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਣਵਿਆਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਹੈ। ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲਾਭ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਕਰਕ - ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 14 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਨੌਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦਿਨ ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਭ ਦਾ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਅਚਾਨਕ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ।

ਸਿੰਘ - ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 14 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੰਨਿਆ - ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 14 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਸੱਤਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ। ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇੜਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣਗੇ। ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਸਕੋਗੇ।

ਤੁਲਾ - ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 14 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੇਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਧੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਣਵਿਆਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਹੈ।

ਸਕਾਰਪੀਓ - ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 14 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਦਰਮਿਆਨਾ ਫਲਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਅੱਜ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹੇਗਾ। ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਫਲਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਕੰਮ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਧਨੁ - ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 14 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਭਰਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਖ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਧਿਆਨ ਜਾਂ ਯੋਗਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।

ਮਕਰ - ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 14 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਲੇਸ਼ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੇਗੀ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੇਗੀ। ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਡਰ ਰਹੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਰੱਖੋ। ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਕੁੰਭ - ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 14 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਬੱਦਲ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਿਤਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਵਧੇਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ - ਅੱਜ, ਵੀਰਵਾਰ, 14 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ, ਚੰਦਰਮਾ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਹੁਣ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੁਆਦੀ ਭੋਜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੋਗੇ। ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗਾ।

