ETV Bharat / bharat

ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਭਰੀ ਉਡਾਣ, ਪੈਰਾ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁਨਰ ਦਾ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਲਗਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੂੰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਝੋਂਗੋ ਪਹਾਨ ਨੇ ਇਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

PARA ARCHERS JHONGO PAHAN
ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਭਰੀ ਉਡਾਣ (ETV Bharat GFX)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 31, 2025 at 3:14 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ਖੁੰਟੀ (ਝਾਰਖੰਡ): ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ, ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੁੰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਝੋਂਗੋ ਪਹਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਂਸ ਦੇ ਧਨੁਸ਼ ਨਾਲ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਯੂਥ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੇ 17 ਸਾਲਾ ਐਥਲੀਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।

ETV ਭਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ: ਖੁੰਟੀ ਦੇ ਝਾਂਗੋ ਪਾਹਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ (ETV Bharat)

ਝੋਂਗੋ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

ਖੁੰਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਛੜੇ ਸ਼ਿਲਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਝੋਂਗੋ ਪਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਬਿਤਾਇਆ। ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਝੋਂਗੋ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨੁਸ਼ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪੰਗਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। 2025 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਰਾ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ, ਝੋਂਗੋ ਪਹਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਯੂਥ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਟੀਮ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਘਾਟ'

ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਝੋਂਗੋ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਰੰਜਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮਹਿੰਗੇ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਚ ਦਾਨਿਸ਼ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਧਨੁਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਝੋਂਗੋ ਨੇ ਉਸ ਉਪਕਰਣ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਚੋਣ ਟ੍ਰਾਇਲਾਂ ਲਈ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਝੋਂਗੋ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸਕੂਲ ਲਈ ਵੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2023 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੇਂਦਰ 25 ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

PARA ARCHERS JHONGO PAHAN
ਝੋਂਗੋ ਪਾਹਨ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ (ETV Bharat)

ਝੋਂਗੋ ਪਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਚ ਦਾਨਿਸ਼ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਧਨੁਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸ਼ਾਨ ਲਿਆਵਾਂਗਾ।" ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਈ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਅਪੰਗਤਾ ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ।

'ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ'

ਝੋਂਗੋ ਦੇ ਕੋਚ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੇਡ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਾਰਡਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਅਨਾਥਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾਖਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਟੱਲ ਹੋਣਗੇ।

ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ

ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਚ, ਦਾਨਿਸ਼ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਝੋਂਗੋ ਪਹਾਨ - ਦੁਬਈ ਤੱਕ ਪੋਲੀਓ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਸ਼ਿਲਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਝੋਂਗੋ ਪਹਾਨ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੋਲੀਓ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ, ਝੋਂਗੋ ਇੱਕ ਸਫਲ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ ਬਣਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਸੁਪਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਕਾਰ ਹੋਏ ਜਦੋਂ 2023 ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਧਨੁਸ਼ ਸੌਂਪਿਆ।

ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਧਨੁਸ਼ ਲੈ ਕੇ, ਝੋਂਗੋ ਨੇ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਅਪੰਗਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਸਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਰਾ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ, ਝੋਂਗੋ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਯੂਥ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਟੀਮ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

PARA ARCHERS JHONGO PAHAN
ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਝੋਂਗੋ ਪਹਾਨ (ETV Bharat)

'ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਸਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ'

ਖੁੰਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖਟੰਗਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡੂ, ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਗਰੀਬੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SAI) ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਇਆ। ਹੁਣ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਲਈ ਮਾਣ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

'ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼'

ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਿਤ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਉਸਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੋਚਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸਨੂੰ SAI ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਨਤ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।

'ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ'

ਸੁਧੀਰ ਸਾਂਗਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਸੁਧੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਮਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਗਮਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਅੰਡਰ-14 ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਤਗਮਾ ਟੀਮ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖੁੰਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਚਿਹਰੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਸਾਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਰੌਬਿਨ ਸਾਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਾਂਸੀ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਹੈ। ਵਿਲਸਨ ਹੈਮਸੋਏ, ਜੋ ਕਦੇ ਇੱਕ ਗੈਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਉਹ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ, ਜਿਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਇਲਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।

TAGGED:

PARA ARCHERS JHONGO PAHAN
KHUNTI
ASIAN YOUTH GAMES JHARKHAND PLAYERS
ਪੈਰਾ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ ਏਸ਼ੀਅਨ ਯੂਥ ਖੇਡਾਂ
PARA ARCHERS JHONGO PAHAN

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਓ ਕਾਲਾ ਨਮਕ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਅਸਰ

ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਲੱਛਣ, ਜਾਣੋ

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਾਓ ਇਹ 5 ਪੌਦੇ, ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿੱਘ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ

World Stroke Day 2025: ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਬਚਾਅ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.