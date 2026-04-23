ETV Bharat / bharat

ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਦੌੜਨ ਲੱਗੀ 'ਗੋਸਟ ਸਾਈਕਲ', ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਅਸਲ ਸੱਚ

ਸੂਰਤ ਦੇ ਖੋਜੀ ਸ਼ਿਵਮ ਮੌਰਿਆ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਮੋਟ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ 'ਗੋਸਟ ਸਾਈਕਲ' ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੋਬੋਟਿਕ ਲੱਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਡਲ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੂਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਖੋਜੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਸਾਈਕਲ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 23, 2026 at 8:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਸੂਰਤ (ਗੁਜਰਾਤ): ਸੂਰਤ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਬੋਟਿਕ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਟ੍ਰਾਈ-ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਪੈਡਲ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ 'ਗੋਸਟ ਸਾਈਕਲ' ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ-ਅਧਾਰਤ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸ਼ਿਵਮ ਮੌਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਰਕ ਨਾਈਟ ਬੈਟਪੌਡ ਅਤੇ ਟ੍ਰੋਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਗਰੁੜ ਬਾਈਕ' ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ।

ਨਵੀਨਤਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, 'ਗੋਸਟ ਸਾਈਕਲ'

ਮੌਰਿਆ ਦਾ ਨਵੀਨਤਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, 'ਗੋਸਟ ਸਾਈਕਲ', ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਰਹਿਤ ਸਾਈਕਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਿਕੋਣੀ ਫਰੇਮ ਤੋਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲੇ ਪੁਤਲੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਰ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਧੜ ਰਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ 'ਗੋਸਟ ਸਾਈਕਲ'

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਰਿਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਾਈਕਲ ਅਗਲੇ ਪਹੀਏ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਮੋਟਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਨ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਦੋਵੇਂ ਪਹੀਏ ਵੀ ਹਿੱਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਰਾਈਵਚੇਨ ਪੈਡਲਾਂ ਅਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਪੁਤਲੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਡਲਿੰਗ ਗਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਈਵਚੇਨ ਪਿਛਲੇ ਪਹੀਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕਦਾ ਹੈ।"

ਜਦੋਂ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ, ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਹਗੀਰ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਡਲ ਕਰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ।

ਕੋਡਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਰਸਤਾ

'ਗੋਸਟ ਸਾਈਕਲ' ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਮੌਰੀਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਅਰੋੜਾ ਦਾ 35,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੀ। ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡੌਣੇ ਵਾਂਗ, ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਰੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਡਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਰਸਤਾ।

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ

ਸ਼ਿਵਮ ਮੌਰਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਬੋਟਿਕ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਸਾਇੰਸ' 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਬਾਰੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਹਕ ਹਨ। ਮੌਰਿਆ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਸ਼ਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

TAGGED:

ਗੋਸਟ ਸਾਈਕਲ
SELF PEDALLING CYCLE
AUTOMATIC CYCLE
GARUDA BIKE
GHOST CYCLE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.