ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ 100 ਉੱਭਰਦੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ, ਜਾਣੋ ਹੋਰ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ
ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੱਕਾਰੀ 'ਟਾਈਮ 100 ਨੈਕਸਟ 2026' ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : October 5, 2026 at 5:24 PM IST
ਟਾਈਮ 100 ਨੈਕਸਟ 2026 ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਕਲਾਕਾਰ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ (ਅਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ), ਨੇਤਾ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ। ਟਾਈਮ 100 ਨੈਕਸਟ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਉੱਦਮੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਚੰਦਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਨਸਨੀ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਰ ਸਾਲ, ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ 100 ਨੈਕਸਟ 2026 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ:
1. ਫੀਨੋਮਜ਼ (ਅਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ)
- ਐਸ਼ਲੇ ਪੈਡਿਲਾ
- ਆਰਚ ਮੈਨਿੰਗ
- ਚੇਜ਼ ਇਨਫਿਨਿਟੀ
- ਯੇਰਿਨ ਹਾ
- ਓਲੀਵੀਆ ਮਾਈਲਸ
- ਸੋਂਬਰੇ
- ਸਾਸ਼ਾ ਗੋਰਡਨ
- ਐਲੇਕਸ ਕੌਨਸਾਨੀ
- ਰਾਬਰਟ ਵੂਨ
- ਸਕਾਈ ਡੰਕਨ
- ਯੂ ਡੇਂਗ
- ਲੌਰੇਨ ਆਇਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮਾਰੀਆਨਾ ਹੇਵਿਟ
- ਫੋਲਰਿਨ ਬਾਲੋਗੁਨ
- ਰਤੀ ਸਾਹੀ ਲੇਵੇਸਕ
- ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ
- ਐਡਰੀਅਨ ਬਿਲਾਲ
- ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਏਚੇਬੇਰੀ
- ਮਾਈਕਲ ਟਰੂਏਲ
2. ਕਲਾਕਾਰ
- ਜੋਏ ਕਿੰਗ
- ਚੇਜ਼ ਸੂਈ ਵੰਡਰਸ
- ਡੋਮਿਨਿਕ ਸੇਸਾ
- ਮਾਰੀਸਾ ਅਬੇਲਾ
- ਐਲੈਕਸ ਵਾਰਨ
- ਚਾਰਲਸ ਮੇਲਟਨ
- ਸਾਰਾਹ ਪਿਜਨ
- ਕੋਨਨ ਗ੍ਰੇ
- ਕੇਟੀ ਡਿਪੋਲਡ
- ਈਸਾ ਬ੍ਰਾਇਓਨਸ
- ਪਿੰਕਪੈਂਥਰੇਸ
- ਕੂਪਰ ਹਾਫਮੈਨ
- ਈਜ਼ਾ ਗੋਂਜ਼ਾਲੇਜ਼
- ਜੋਸ਼ੂਆ ਹੈਨਰੀ
- ਮੇਗਨ ਮੋਰੋਨੀ
- ਪਾਪਾ ਐਸੀਡੂ
- ਈ.ਜੇ. ਲਾਗਾਸ
3. ਆਗੂ
- ਰੇਅ
- ਕਰਿ ਬਾਰਕਰ
- ਰੋਬ ਜੇਟਨ
- ਐਂਡੀ ਕਿਮ
- ਨਾਓਮੀ ਗਿਰਮਾ
- ਅਨੀਕਾ ਵੇਲਸ
- ਕੈਰੋ ਕਲੇਅਰ ਬਰਕ
- ਕੇਟੀ ਬ੍ਰਿਟ
- ਟਾਇਰੀਜ਼ ਮੈਕਸੀ
- ਸ਼ੋਕੋ ਕਵਾਤਾ
- ਜੇਕ ਆਚਿਨਕਲੋਸ
- ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਚੰਦਨਾ
- ਪੀਟਰ ਮੈਗਯਾਰ
- ਮਾਰਥਾ ਵੰਗਾਰੀ ਵਾਂਜੀਰਾ
- ਐਂਡਰਿਊ ਫਰਗੂਸਨ
- ਜੇਮਸ ਬਲੇਅਰ
- ਲੁਈਸ ਕਾਰਲੋਸ ਰੂਆ
- ਸ਼ਮਾਹ ਅਲ ਮਜ਼ਰੂਈ
- ਮੈਕਸਵੈਲ ਫਰੌਸਟ
- ਹੈਡੀ ਰੀਚਿਨਕ
- ਸਿਵਿਵੇ ਗਵਾਰੁਬੇ
- ਨਾਮਾ ਲਜ਼ਮੀ
- ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਫੂਡੀ
- ਕਲਾਉਡੀਆ ਕਵੇਰਗਾਮਾ
4. ਇਨੋਵੇਟਰ
- ਡਰਾਸਕੀ
- ਮੌਲੀ ਗੋਰਡਨ
- ਹਿਮੇਸ਼ ਪਟੇਲ
- ਗ੍ਰੇਚੇਨ ਗੋਲਡਮੈਨ
- ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰਾ ਏਲਾ
- ਜੂਲੀਅਨ ਐਗੁਓਨ
- ਮੈਕਸ ਜੈਡਰਬਰਗ
- ਐਨੀ ਸ਼ੀ
- ਡੈਨੀਏਲਾ ਕੈਲਮੇਅਰ
- ਮੈਥਿਲਡੇ ਕਵੀ ਅਤੇ ਮੈਥਿਊ ਗਰੌਸਿਨ
- ਐਮਿਲੀ ਸੁੰਡਬਰਗ
- ਹੋਸਮ ਅਰਬ
- ਯੋਤਮ ਸੇਗੇਵ
- ਲੁਆਨਾ ਲੋਪੇਸ ਲਾਰਾ ਅਤੇ ਤਾਰੇਕ ਮਨਸੂਰ
- ਕਲੇਰ ਟੈਬੋਰੇਟ
- ਯਾਂਗ ਜ਼ੀਲਿਨ
- ਓਲੀਵੀਅਰ ਨਸੇਂਗੀਮਨਾ
- ਮਾਈਕਲ ਡੀ ਰੈਟਨਰ
5. ਵਕੀਲ
- ਸ਼ਬਾਨਾ ਬਸੀਜ-ਰਾਸੀਖ
- ਮੈਰੀ-ਰੋਜ਼ਲਿਨ ਡਾਰਨੀਕਾ ਬੇਲੀਜ਼ਾਇਰ
- ਟਰੌਏ ਸਿਵਨ
- ਵਾਵੀਰਾ ਨਿਜੀਰੁ
- ਐਨਾ ਮੇਨਨ
- ਬੈਨ ਕੋਲਿਨਸ
- ਜੇਨ ਬਰਸਟਨ
- ਪਾਵੇਲ ਤਾਲੰਕਿਨ
- ਰੋਨਾਲਡੋ ਸਲਗਾਡੋ ਅਤੇ ਲੋਰੇਂਜ਼ੋ ਸਲਗਾਡੋ ਜੂਨੀਅਰ
- ਮੁਹੰਮਦ ਆਜ਼ਮੀ ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਬ
- ਕੈਲੀ ਗਲੇਨ-ਮਿਲਜ਼
- ਟੋਸਿਨ ਐਨੀਲੋਰੁੰਡਾ
- ਜੂਲੀਆ ਰੀਚੇਲਸਟਾਈਨ
- ਕੋਂਚਿਤਾ ਕਰੂਜ਼ ਅਤੇ ਸਵਪਨਾ ਰੈੱਡੀ
- ਈਸੀਡੋਰਾ ਉਰੀਬੇ ਸਿਲਵਾ
- ਕੈਥਰੀਨ ਡਾਫੋਰਨ
- ਓਲਸੀ ਨਿੱਕਾ ਤੇ ਬੈਜਨਾ ਗੁਰੀ
'ਟਾਈਮ 100 ਨੈਕਸਟ 2026' ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
- ਸਕਾਈਰੂਟ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਚੰਦਨਾ
- ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਨਸਨੀ
- ਰਤੀ ਸਾਹੀ ਲੇਵੇਸਕ, ਦ ਰੀਅਲਰੀਅਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੀਈਓ
- ਹਿਮੇਸ਼ ਪਟੇਲ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼-ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਕਾਰ
- ਸਵਪਨਾ ਰੈੱਡੀ, ਅਸਾਇਲਮ ਸੀਕਰ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ
ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਚੰਦਨਾ
ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਚੰਦਨਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਸਕਾਈਰੂਟ ਏਰੋਸਪੇਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਕਾਈਰੂਟ ਦੇ ਵਿਕਰਮ-1 ਰਾਕੇਟ ਨੇ ਦੋ ਗਾਹਕ ਉਪਗ੍ਰਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੰਧ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣ ਗਈ ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਇਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਪੇਸਐਕਸ ਅਤੇ ਬਲੂ ਓਰਿਜਿਨ, ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਇਸਾਰ ਏਰੋਸਪੇਸ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸਥਾਪਿਤ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਚੰਦਨਾ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ (ਨਾਸਾ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕਾਈਰੂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਕਾਈਰੂਟ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ $1.1 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਪੇਸਐਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ
ਸਿਰਫ਼ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਹੋਣਹਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀ ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ, ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡੈਬਿਊ ਨਾਲ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ। 2024 ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਵਾਧਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (ਆਈਪੀਐਲ) ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਾਇਆ।
ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਆਈਪੀਐਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ।
ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਦਾ ਵਾਧਾ 2026 ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖਿਤਾਬ ਦਿਵਾਇਆ ਅਤੇ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ। ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਡੈਬਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਰਤੀ ਸਾਹੀ ਲੇਵੇਸਕ
ਰਤੀ ਸਾਹੀ ਲੇਵੇਸਕ ਦਾ ਜਨਮ ਅਤੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਉੱਦਮੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਨੋਬ ਹਿੱਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ। ਦ ਰੀਅਲਰੀਅਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸਦੇ ਆਈਪੀਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਰਤੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਉੱਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਤੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਉਤਪਾਦਾਂ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੱਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਖਪਤਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਦੀ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਹਿਮੇਸ਼ ਪਟੇਲ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼-ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਕਾਰ ਹਿਮੇਸ਼ ਪਟੇਲ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹਿੰਦੂ ਮੂਲ ਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕੈਂਬਰਿਜਸ਼ਾਇਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਡੈਨੀ ਬੋਇਲ ਦੀ ਫਿਲਮ "ਯੇਸਟਰਡੇ" ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਜੈਕ ਮਲਿਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਜੋ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦ ਬੀਟਲਜ਼ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਕਲੌਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਚਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਬੈਂਡ ਯਾਦ ਹੈ।
ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੀ ਗਾਇਕੀ ਅਤੇ ਗਿਟਾਰ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੈਨੇਟ ਅਤੇ ਡੋਂਟ ਲੁੱਕ ਅੱਪ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ HBO ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਲੈਵਨ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਲੜੀ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁੱਖ ਅਦਾਕਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਮਟਾਈਮ ਐਮੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਨੋਲਨ ਦੀ 2026 ਦੀ ਫਿਲਮ "ਦ ਓਡੀਸੀ" ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਵਪਨਾ ਰੈਡੀ
ਸਵਪਨਾ ਰੈਡੀ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਵਕੀਲ, ਟੈਕਨਾਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਮਰਫ੍ਰੀਸਬੋਰੋ, ਟੈਨੇਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜੋ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਕੇ ਵਸਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜੌਨਸ ਹਾਰਵਰਡ ਸਕਾਲਰ ਵੀ ਸੀ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਖੋਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਕਾਲਤ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰੈਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਹਾਰਵਰਡ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਖੋਜ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਅਬਦੁਲ ਲਤੀਫ ਜਮੀਲ ਪਾਵਰਟੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਬ, ਹਾਰਵਰਡ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਡ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਬਦਲ ਗਈ।