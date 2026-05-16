ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ! ਤੀਜੇ ਬੱਚੇ ਲਈ 30,000 ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮਿਲਣਗੇ 40,000, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

CM Chandrababu Naidu made an announcement
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 16, 2026 at 8:10 PM IST

ਨਰਸਨਪੇਟਾ (ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ. ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਤੀਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ 'ਤੇ ₹30,000 ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ 'ਤੇ ₹40,000 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀਕਾਕੁਲਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਰਸਨਪੇਟਾ ਵਿੱਚ 'ਸਵਰਣ ਆਂਧਰਾ, ਸਵੱਛ ਆਂਧਰਾ' (ਸੁਨਹਿਰੀ ਆਂਧਰਾ, ਸਾਫ਼ ਆਂਧਰਾ) ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਦੌਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਾਖ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।"

"ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੌਲਤ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੀਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ₹30,000 ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੌਥੇ ਬੱਚੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ₹40,000 ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ; ਸਗੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ₹15,000 ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।"- ਐਨ. ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ. ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। 'ਸਵਰਣ ਆਂਧਰਾ, ਸਵੱਛ ਆਂਧਰਾ' (ਸੁਨਹਿਰੀ ਆਂਧਰਾ, ਸਾਫ਼ ਆਂਧਰਾ) ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ; ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਆਦਤਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 'ਸਵਰਣ ਆਂਧਰਾ, ਸਵੱਛ ਆਂਧਰਾ' ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪਦਯਾਤਰਾ (ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ) ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੁਆਰਾ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

'ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ' (ਕਲੀਨ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੇ 23 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਨੇ ਕੁੱਲ ₹23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ 24 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।" ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ; ਸਗੋਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ - ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਜਬਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ - ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ *ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ* ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

