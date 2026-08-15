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"ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਬਹੁਤ ਧੋਖਾਧੜੀ", ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ, ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

BABA RAMDEV JOB STATEMENT
ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 15, 2026 at 1:25 PM IST

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ਹਰਿਦੁਆਰ/ਉੱਤਰਾਖੰਡ: ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਜਨਰਲ-ਜ਼ੈੱਡ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਆਪਕ, ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਖਾਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।'

ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭੜਕੇ

ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ, 90 ਤੋਂ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤ, ਵਰਗ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।'

ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਅਸੀਂ "ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ" ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਲੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ?"

ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਨਫ਼ਰਤ

ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਸੁਧਾਰੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।

"ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ"

ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੈਨ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਪਤੰਜਲੀ ਯੋਗਪੀਠ 'ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਤੰਜਲੀ ਯੋਗਪੀਠ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਆਚਾਰੀਆ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਈ ਅਭਿਆਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕਈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।

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YOGA GURU BABA RAMDEV
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ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ
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