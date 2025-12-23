Yearender 2025: ਹੀ-ਮੈਨ ਧਰਮਿੰਦਰ ਅਤੇ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਸਾਲ 2025 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਲਵਿਦਾ
2025 'ਚ ਪ੍ਰੀਤਿਸ਼, ਧਰਮਿੰਦਰ, ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼ਿਬੂ ਸੋਰੇਨ, ਕਸਤੂਰੀਰੰਗਨ, ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ, ਪੀਯੂਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਵਿਜੇ ਰੁਪਾਨੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ ਵਰਗੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਗਈਆਂ।
Published : December 23, 2025 at 3:23 PM IST
Yearender 2025 National Obituaries: ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ 2025 ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਇਸਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਖੇਡ ਜਗਤ, ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ।
ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ
ਪ੍ਰੀਤੀਸ਼ ਨੰਦੀ: ਪ੍ਰੀਤੀਸ਼ ਨੰਦੀ ਦਾ 8 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ 73 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਵੀ, ਲੇਖਕ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ।
ਕਾਮੇਸ਼ਵਰ ਚੌਪਾਲ: ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਖੇਤਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀ ਕਾਮੇਸ਼ਵਰ ਚੌਪਾਲ ਦਾ 7 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ 68 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਡਾ. ਦੇਬੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ: ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਡਾ. ਦੇਬੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ 17 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ 83 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ: ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ (1936–2025) ਇੱਕ ਅਨੁਭਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 28 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ 89 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਵਿਜੇ ਰੁਪਾਨੀ: ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਰੁਪਾਨੀ ਦਾ 12 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ 68 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ।
ਵੀ.ਐਸ. ਅਚਿਊਤਾਨੰਦਨ: ਅਨੁਭਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵੀ.ਐਸ. ਅਚਿਊਤਾਨੰਦਨ ਦਾ 21 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ 101 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸ਼ਿਬੂ ਸੋਰੇਨ: ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਬੂ ਸੋਰੇਨ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਬਾਇਲੀ ਨੇਤਾ, ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ (ਜੇਐਮਐਮ) ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ, ਦਾ 4 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ 81 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਮਲਿਕ: ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਮਲਿਕ ਦਾ 5 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ 79 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਥਿਰੂ ਲਾ. ਗਣੇਸ਼ਨ: ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ, ਥਿਰੂ ਲਾ. ਗਣੇਸ਼ਨ ਦਾ 15 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਵਿਮਲੇਂਦਰ ਮੋਹਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮਿਸ਼ਰਾ: ਅਯੁੱਧਿਆ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਖੇਤਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀ ਵਿਮਲੇਂਦਰ ਮੋਹਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ 23 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ/ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ।
ਰਵੀ ਨਾਇਕ: ਗੋਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਰਵੀ ਨਾਇਕ ਦਾ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ 79 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਯੋਗੇਂਦਰ ਮਕਵਾਨਾ: ਇੱਕ ਅਨੁਭਵੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, 21 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਬਾਬਾ ਆਧਵ: ਇੱਕ ਅਨੁਭਵੀ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ, ਦਾ 8 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ 95 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀ ਸਨ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਾਟਿਲ: ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਾਟਿਲ ਦਾ 12 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲਾਤੂਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੰਖੇਪ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਵੇਦਾਂਤੀ: ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀ, 15 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ 67 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੀਵਾ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ।
ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ:
ਪੀ. ਜੈਚੰਦਰਨ: ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਲੇਬੈਕ ਗਾਇਕ ਪੀ. ਜੈਚੰਦਰਨ ਦਾ 9 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤ੍ਰਿਸੂਰ ਦੇ ਅਮਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ: ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦਾ 21 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ 77 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਜੁਹੂ ਦੇ ਅਰੋਗਿਆ ਨਿਧੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਭੋਜਪੁਰੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵੈਲ ਕਿਲਮਰ: ਟੌਪ ਗਨ, ਬੈਟਮੈਨ ਫਾਰਐਵਰ ਅਤੇ ਦ ਡੋਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਲਮਰ ਦਾ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਵਿੱਚ ਨਮੂਨੀਆ ਨਾਲ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ: ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਦਾਕਾਰ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਦਾ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ 87 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਹਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਿਰੀ ਗੋਸਵਾਮੀ ਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਸਨ, ਜੋ ਉਪਕਾਰ, ਪੂਰਬ ਔਰ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਕੋਕਿਲਾਬੇਨ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਜਰੀਵਾਲਾ: ਸੰਗੀਤ ਵੀਡੀਓ "ਕਾਂਤਾ ਲਗਾ" ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਜਰੀਵਾਲਾ ਦਾ 27 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ 42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਕੋਟਾ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਰਾਓ: ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇਲਗੂ ਅਦਾਕਾਰ ਕੋਟਾ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਰਾਓ ਦਾ 13 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ 83 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਹਤ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਬੀ. ਸਰੋਜਾ ਦਿਓ: ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਬੀ. ਸਰੋਜਾ ਦੇਵੀ ਦਾ 14 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ 87 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਸ਼ਵੰਤਪੁਰ ਦੇ ਮਨੀਪਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਹਤ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ: ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਦਾ 15 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ 79 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਨਮੂਨੀਆ ਕਾਰਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਔਰ ਮਕਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਓਮ ਨਮਹ ਸ਼ਿਵੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਕੌਨੀ ਫਰਾਂਸਿਸ: ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਮਰੀਕੀ ਗਾਇਕਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 16 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ 87 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਪੋਂਪਾਨੋ ਬੀਚ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ।
ਗ੍ਰਾਹਮ ਗ੍ਰੀਨ: ਆਸਕਰ-ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਦਾਕਾਰ ਗ੍ਰਾਹਮ ਗ੍ਰੀਨ ਦਾ 1 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ 73 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜ਼ੁਬੀਨ ਗਰਗ: ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਸਾਮੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਦਾ 19 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੁਖਦਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਤਲ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ 9 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, 42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ।
ਡਾਇਨ ਕੀਟਨ: ਆਸਕਰ ਜੇਤੂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਡਾਇਨ ਕੀਟਨ, ਜੋ ਐਨੀ ਹਾਲ ਅਤੇ ਦ ਗੌਡਫਾਦਰ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਾ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ 79 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਨਮੂਨੀਆ ਕਾਰਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪੰਕਜ ਧੀਰ: ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਕਾਰ, ਜੋ ਬੀ.ਆਰ. ਚੋਪੜਾ ਦੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਦਾ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ 68 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਗੋਵਰਧਨ ਅਸਰਾਨੀ: ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਗੋਵਰਧਨ ਅਸਰਾਨੀ ਦਾ 20 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ 84 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਰਿਸ਼ਭ ਟੰਡਨ: ਗਾਇਕ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਰਿਸ਼ਭ ਟੰਡਨ ਦਾ 21 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸਤੀਸ਼ ਸ਼ਾਹ: ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਸਤੀਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਦਾ 25 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ 74 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਕਾਮੇਡੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸੁਲਕਸ਼ਣਾ ਪੰਡਿਤ: ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਪਲੇਬੈਕ ਗਾਇਕਾ ਸੁਲਕਸ਼ਣਾ ਪੰਡਿਤ ਦਾ 6 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ 71 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜ਼ਰੀਨ ਖਾਨ: ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਸੰਜੇ ਖਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਾਇਦ ਅਤੇ ਸੁਜ਼ੈਨ ਖਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਜ਼ਰੀਨ ਖਾਨ ਦਾ 7 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ 81 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਧਰਮਿੰਦਰ: ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ 24 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ 89 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ:
ਅਮਿਤ ਬੈਨਰਜੀ: ਟੇਬਲ ਸਪੇਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਅਮਿਤ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ 6 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਲੀਡਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ: ਸੋਨਾ ਕਾਮਸਟਾਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਦਾ 12 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੰਡਸਰ ਵਿੱਚ 53 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਗੋਪੀਚੰਦ ਪੀ. ਹਿੰਦੂਜਾ: ਹਿੰਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀ, ਗੋਪੀਚੰਦ ਪੀ. ਹਿੰਦੂਜਾ ਦਾ 4 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ 85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਈ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਨੀਰਜ ਤਿਆਗੀ: ਵੀ ਫਾਊਂਡਰ ਸਰਕਲ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਅਵਿਨਿਆ ਵੈਂਚਰਸ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਨੀਰਜ ਤਿਆਗੀ ਦੀ 16 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਦੇਹਾਂਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਖਲਾਅ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਟੀਟੀ ਜਗਨਨਾਥਨ: ਟੀਟੀਕੇ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਮਰੀਟਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਮੋਢੀ, ਟੀਟੀ ਜਗਨਨਾਥਨ ਦਾ 9 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ 77 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪਿਊਸ਼ ਪਾਂਡੇ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਆਈਕਨ, ਪੀਯੂਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦਾ 23 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਖੇਡਾਂ
ਪਦਮਕਰ ਸ਼ਿਵਾਲਕਰ (ਕ੍ਰਿਕਟਰ): ਰਣਜੀ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸਪਿਨਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪਦਮਕਰ ਸ਼ਿਵਲਕਰ ਦਾ 3 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ 84 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਹਰੀ ਦੱਤ ਕਾਪਰੀ (ਸਾਬਕਾ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਕਪਤਾਨ): ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਹਰੀ ਦੱਤ ਕਾਪਰੀ ਦਾ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ 83 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰੋ. ਸੰਨੀ ਥਾਮਸ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੋਚ ਅਤੇ ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ, ਪ੍ਰੋ. ਸੰਨੀ ਥਾਮਸ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ 83 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ।
ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ: ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼-ਭਾਰਤੀ ਮੈਰਾਥਨ ਦੌੜਾਕ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਸਨੂੰ "ਪਗੜੀ ਵਾਲੇ ਟੋਰਨਾਡੋ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ 14 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ 114 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਿਆਸ ਪਿੰਡ, ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਡਾ. ਵੇਸ ਪੇਸ: ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੇਡ ਦਵਾਈ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਵੇਸ ਪੇਸ ਦਾ 14 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਈਕੋ-ਵਾਰੀਅਰ
ਰਾਧੇ ਸ਼ਿਆਮ ਬਿਸ਼ਨੋਈ: ਈਕੋ-ਯੋਧਾ ਰਾਧੇਸ਼ਿਆਮ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਮੌਤ 24 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਜੈਸਲਮੇਰ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ 28 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸੰਭਾਲਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਨ।
ਨਾਵਲਕਾਰ, ਸਾਹਿਤ:
ਰਾਮਕਾਂਤ ਰਥ: ਰਮਾਕਾਂਤ ਰਥ (1934–2025) ਉੜੀਆ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਆਧੁਨਿਕ ਕਵੀ ਸਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸ਼ੈਲੀ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 16 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ।
ਐਸ.ਐਲ. ਭੈਰੱਪਾ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਨੜ ਨਾਵਲਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 24 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ 94 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲੁਰੂ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ।
ਰਾਮਦਰਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ: ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਿੰਦੀ ਕਵੀ, ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਰਾਮਦਰਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 101 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਆਧੁਨਿਕ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ।
ਅੰਦੇ ਸ਼੍ਰੀ: ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੇਲਗੂ ਕਵੀ ਅਤੇ ਗੀਤਕਾਰ ਅੰਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਾ 10 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ 64 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ।
ਵਿਗਿਆਨ:
ਡਾ. ਆਰ. ਚਿਦੰਬਰਮ: ਡਾ. ਆਰ. ਚਿਦੰਬਰਮ (1936–2025) ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸੀ। ਉਹ 4 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ 88 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ।
ਡਾ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਸਵਾਮੀ ਕਸਤੂਰੀਰੰਗਨ: ਡਾ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਸਵਾਮੀ ਕਸਤੂਰੀਰੰਗਨ, ਇਸਰੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ 84 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ।
ਸੁੱਬੰਨਾ ਅਯੱਪਨ: ਡਾ. ਸੁੱਬੰਨਾ ਅਯੱਪਨ (1955–2025) ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਾਰਤੀ ਜਲ-ਖੇਤਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 10 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ 69 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਡਾ. ਜਯੰਤ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨਾਰਲੀਕਰ: ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਾਰਤੀ ਖਗੋਲ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਚਾਰਕ ਡਾ. ਜਯੰਤ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨਾਰਲੀਕਰ ਦਾ 20 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ 86 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਡਾ. ਏਕਨਾਥ ਵਸੰਤ ਚਿਟਨਿਸ: ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਡਾ. ਏਕਨਾਥ ਵਸੰਤ ਚਿਟਨਿਸ ਦਾ 22 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਿਟਨਿਸ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵੀ ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਨ।
ਮੈਡੀਕਲ:
ਡਾ. ਕੇ.ਐਮ. ਚੇਰੀਅਨ: ਡਾ. ਕੇ.ਐਮ. ਚੇਰੀਅਨ, ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਰਡੀਆਕ ਸਰਜਨ ਅਤੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡੀ, 25 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ 82 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ।
ਡਾ. ਕੇ. ਮਾਤੰਗੀ ਰਾਮਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ: ਡਾ. ਕੇ., ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਰਜਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਨ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਬਲੇਜ਼ਰ, ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਥੰਗੀ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ 27 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ 91 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਵਾਤਾਵਰਣ:
ਸਾਲੁਮਰਦਾ ਥਿਮੱਕਾ: ਮਸ਼ਹੂਰ ਭਾਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡੀ ਸਾਲੁਮਰਦਾ ਥਿਮੱਕਾ ਦੀ 14 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ 114 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਡਿਤ ਛੰਨੂਲਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ: ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਬਨਾਰਸ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੈਂਬਰ, ਪੰਡਿਤ ਛੰਨੂਲਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ 2 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ 89 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਰਪੁਜਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਹੋਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੋਕ:
ਪਾਸਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ: ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ, ਪਾਸਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਦਾ 24 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ 92 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਰਾਮਸਹਾਏ ਪਾਂਡੇ: ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੋਕ ਨ੍ਰਿਤਕ ਅਤੇ ਰਾਏ ਨਾਚ ਦੇ ਮੋਢੀ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਸਹਾਏ ਪਾਂਡੇ ਦਾ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ 92 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਆਚਾਰੀਆ ਸਤੇਂਦਰ ਦਾਸ: ਆਚਾਰੀਆ ਸਤੇਂਦਰ ਦਾਸ (1940–2025) ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ, ਜੋ ਮੰਦਰ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 12 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ 83 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ।
ਬਾਬਾ ਸ਼ਿਵਾਨੰਦ: ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਬਾਬਾ ਸ਼ਿਵਾਨੰਦ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ 128 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ।