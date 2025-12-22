YearEnder 2025: ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ਼ ਖਾਨ, ਕਪੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਧਮਾਕਾ...ਦਿੱਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ

ETV Bharat / bharat

YearEnder 2025: ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ਼ ਖਾਨ, ਕਪੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਧਮਾਕਾ...ਦਿੱਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ

ਇੰਡੀਗੋ ਸੰਕਟ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ।

YearEnder 2025 delhi court
ਦਿੱਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ (ETV Bharat)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 2025 ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਲ ਦੇ 9 ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ।

  • ਇੰਡੀਗੋ ਸੰਕਟ

ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਡਾਣਾਂ ਅਚਾਨਕ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯਾਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਫਸ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਏਅਰਲਾਈਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।

YearEnder 2025
ਇੰਡੀਗੋ ਸੰਕਟ (ETV Bharat)

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫਲਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੰਡੀਗੋ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਫਲਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

  • ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ

ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਦਾ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਈਡੀ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਈਡੀ ਨੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸਤਗਾਸਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।

YearEnder 2025
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ (ETV Bharat)

ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 44 ਅਤੇ 45 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।

  • ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਧਮਾਕਾ

10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਉੱਠੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ। ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੱਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੀ ਅਲ ਫਲਾਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਜਾਵੇਦ ਅਹਿਮਦ ਸਿੱਦੀਕੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਕੇਤ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

YearEnder 2025
ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਧਮਾਕਾ (ETV Bharat)
  • ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ 2020

ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 2020 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਹਿਸਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ। 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

YearEnder 2025
ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ 2020 (ETV Bharat)

ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ।

  • ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਮਲੇ

ਇਸ ਸਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਫਿਲਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸੁਨੀਲ ਗਾਵਸਕਰ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਨੀਲ ਗਾਵਸਕਰ ਪਹਿਲੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।

YearEnder 2025
ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਮਲੇ (ETV Bharat)

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਤੇਲਗੂ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਪਵਨ ਕਲਿਆਣ, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਯਾ ਬੱਚਨ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਧੀਰ ਚੌਧਰੀ, ਆਰਟ ਆਫ਼ ਲਿਵਿੰਗ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ, ਤੇਲਗੂ ਅਦਾਕਾਰ ਨਾਗਾਰਜੁਨ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਬੱਚਨ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੱਚਨ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

  • ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕਪੂਰ ਦੇ ਪਤੀ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ

ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕਪੂਰ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਦੀ ₹30,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕਪੂਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਿਆ ਕਪੂਰ ਨੇ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ।

YearEnder 2025
ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕਪੂਰ ਦੇ ਪਤੀ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ (ETV Bharat)

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਆ ਕਪੂਰ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।

  • ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਲਾਲੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਮਾਮਲੇ

ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ, ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ, ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਯਾਦਵ, ਮੀਸਾ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਹੇਮਾ ਯਾਦਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

YearEnder 2025
ਲਾਲੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਮਾਮਲੇ (ETV Bharat)

ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਗਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕੇਸ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।

  • ਆਰੀਅਨ ਖਾਨ-ਸਮੀਰ ਵਾਨਖੇੜੇ ਵਿਵਾਦ

ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਰੀਅਨ ਖਾਨ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ "ਦ ਬੈਡਸ ਆਫ ਬਾਲੀਵੁੱਡ" ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੀਰ ਵਾਨਖੇੜੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਨਖੇੜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੌਰੀ ਖਾਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਰੈੱਡ ਚਿਲੀਜ਼ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ₹2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

YearEnder 2025
ਆਰੀਅਨ ਖਾਨ-ਸਮੀਰ ਵਾਨਖੇੜੇ ਵਿਵਾਦ (ETV Bharat)

ਸਮੀਰ ਵਾਨਖੇੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਮੀਰ ਵਾਨਖੇੜੇ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 2021 ਦੇ ਕਰੂਜ਼ ਸ਼ਿਪ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਰੀਅਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

  • ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਨਕਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਨਕਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਨਕਦੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ।

YearEnder 2025
ਜੱਜ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਨਕਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ (ETV Bharat)

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।

