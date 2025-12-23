Yearender 2025: ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸੇ, ਮਾਰੋ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ

Yearender 2025: ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸੇ, ਮਾਰੋ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ
ਸਾਲ 2025 'ਚ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਮਹਾਕੁੰਭ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਤੱਕ ਕਈ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ...
Published : December 23, 2025 at 4:05 PM IST
Yearender 2025: ਇਹ ਸਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 2025 ਨੂੰ ਕਈ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਦਭਾਗੇ ਪਲ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਆਓ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰੀਏ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ...
ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਮਹਾਕੁੰਭ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ
29 ਜਨਵਰੀ, 2025: ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਮਹਾਕੁੰਭ ਦੌਰਾਨ ਭਗਦੜ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ 29 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਮੌਨੀ ਅਮਾਵਸਿਆ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ। ਸੰਗਮ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਭੀੜ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 37 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਕੁੱਲ 37 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 7 ਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੈਰੀਕੇਡ ਭੀੜ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 35 ਮ੍ਰਿਤਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 25-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰਿਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ।
ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਦਸਾ
15 ਫਰਵਰੀ 2025: 15 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 14 ਅਤੇ 15 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਭਗਦੜ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 18 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 26 ਮੌਤਾਂ
22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025: 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ। ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 26 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਇਰਤਾਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਂਡਲਰ ਸਾਜਿਦ ਜੱਟ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਹਾਦਸਾ
3 ਮਈ, 2025: 3 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ, ਉੱਤਰੀ ਗੋਆ ਦੇ ਬਿਚੋਲੀਮ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਸ਼ਿਰਗਾਓਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਲੈਰਾਈ ਦੇਵੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 'ਲੈਰਾਈ ਯਾਤਰਾ' ਦੌਰਾਨ ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਘਟਨਾ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਢਲਾਣ 'ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਭਾਰ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਪਰ ਡਿੱਗੇ ਪਏ।
ਆਈਪੀਐਲ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਾਤਮ 'ਚ ਬਦਲਿਆ
4 ਜੂਨ, 2025: 4 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ (ਆਰਸੀਬੀ) ਦੀ ਆਈਪੀਐਲ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਚਿੰਨਾਸਵਾਮੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
ਮੁੰਬਈ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੇਨ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦੀ ਮੌਤ
9 ਜੂਨ, 2025: 9 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਕਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੁੰਬਰਾ ਨੇੜੇ ਦੋ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟੱਕਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 13 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ।
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾ
12 ਜੂਨ, 2025: 12 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਇੰਗ 787 ਡ੍ਰੀਮਲਾਈਨਰ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 242 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 241 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਹਾਜ਼ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੋਸਟਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 19 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (AAIB) ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਈਂਧਨ ਕੰਟਰੋਲ ਸਵਿੱਚ ਕੱਟ-ਆਫ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ
28 ਜੂਨ, 2025: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 28 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ 21 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ 29 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਾਜ ਦੇ ਦੇਜੀ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਗੋਹਰ ਦੇ ਸਿਆਂਜ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 49 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਾਲ 2025 ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਈਆਂ ਲਈ ਭੁੱਲਣੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਣ ਤਬਾਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, Sphere India ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2,050 ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। 48 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਫੈਕਟਰੀ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 44 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ
30 ਜੂਨ, 2025: ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਸੰਗਾਰੇਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਗਾਚੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ 30 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 44 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ 70 ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ, ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਨਾਲ ਮਚੀ ਤਬਾਹੀ
1 ਜੂਨ ਤੋਂ 5 ਅਗਸਤ, 2025: ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼, ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਨਾਲ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ 5 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਾਰਨ 48 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ 66 ਦਿਨ੍ਹਂ ਵਿੱਚੋਂ 43 ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਧਾਰਲੀ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ
5 ਅਗਸਤ, 2025: 5 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਉਤਰਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਧਾਰਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਨਾਲ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਲਈ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਕਰੂਰ ਭਗਦੜ ਵਿੱਚ 41 ਮੌਤਾਂ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ
27 ਸਤੰਬਰ, 2025: 27 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਰੂਰ ਦੇ ਵੇਲੂਚਮੀਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਟੀਵੀਕੇ ਵਿਜੇ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ। ਭਗਦੜ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 41 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਜੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਟੀਵੀਕੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਜੇ ਨੇ ਇਰੋਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਰੈਲੀ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਕਾਕੁਲਮ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾ
1 ਨਵੰਬਰ, 2025: ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਕਾਕੁਲਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ 1 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਗਦੜ ਮਚਣ ਕਾਰਨ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ।
ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੇੜੇ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 15 ਮੌਤਾਂ
10 ਨਵੰਬਰ, 2025: 10 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮਿਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਅਲੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਮਿਰ 'ਤੇ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਕਾਰ ਵੀ ਆਮਿਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਅਲੀ ਦੀ ਸੀ। ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਨੂੰ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਪੀੜਤ ਅਜੇ ਵੀ ਬੋਲ਼ੇਪਣ, ਡਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਲਾਹ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੋਆ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ 25 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
6 ਦਸੰਬਰ, 2025: 6 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਗੋਆ ਦੇ ਅਰਪੋਰਾ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 25 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਰਚ ਬਾਏ ਰੋਮੀਓ ਲੇਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਿਰਚ ਬਾਏ ਰੋਮੀਓ ਲੇਨ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਸੌਰਭ ਲੂਥਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਇਰਾਦਤਨ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਰਾ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਫੁਕੇਟ ਭੱਜ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।