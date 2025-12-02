ETV Bharat / bharat

ਰੂਬਈਆ ਸਈਦ ਅਗਵਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਦਾ ਸਾਥੀ 35 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

KASHMIR ABDUCTION CASE
ਰੁਬਈਆ ਸਈਦ (Etv Bharat)
ਸ੍ਰੀਨਗਰ: ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮੀ ਅਪਰਾਧੀ ਸ਼ਫਤ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਂਗਲੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਦੀ ਧੀ ਰੁਬਈਆ ਸਈਦ ਦੇ ਅਗਵਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਨਿਸ਼ਾਤ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਹਵਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਗਲੂ ਦੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਜੇਕੇਐਲਐਫ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਜਾਵਿਦ ਮੀਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਇੱਕ ਜੇਕੇਐਲਐਫ ਕਾਰਕੁਨ ਸੀ ਅਤੇ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮਲਿਕ ਦੇ ਜੇਕੇਐਲਐਫ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ।"

ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਂਗਲੂ 'ਤੇ 1989 ਵਿੱਚ ਰਣਬੀਰ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (RPC) ਅਤੇ ਟਾਡਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ JKLF ਮੁਖੀ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਗਲੂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ₹10 ਲੱਖ (ਲਗਭਗ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਦਾ ਇਨਾਮ ਸੀ।

ਇਹ ਅਗਵਾ ਮਾਮਲਾ 8 ਦਸੰਬਰ 1989 ਦਾ ਹੈ। ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਦੀ ਧੀ ਰੁਬਈਆ ਸਈਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਲਾਲ ਦਾਦ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 23 ਸਾਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਟਰਨ, ਰੁਬਈਆ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜੇਕੇਐਲਐਫ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਲਿਕ ਸਮੇਤ 10 ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਗਲੂ ਸਮੇਤ 11 ਹੋਰ ਅਜੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹਨ। ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

2022 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੀਡੀਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਦੀ ਭੈਣ ਰੁਬਈਆ ਨੇ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ। ਮਲਿਕ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਵਾਹ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

