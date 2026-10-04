ਓ ਤੇਰੀ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨਦੀ 'ਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ THAR, ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਂਡ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ
'ਰੀਲ' ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਟੰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ 'ਥਾਰ' ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ।
Published : October 4, 2026 at 8:34 PM IST
ਯਮੁਨਾਨਗਰ (ਹਰਿਆਣਾ): ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਲਾਈਕਸ' ਅਤੇ 'ਵਿਊਜ਼' ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਦਾਦੂਪੁਰ ਹੈੱਡ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਟੰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਮ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੀ ਗਈ ਇੱਕ 'ਥਾਰ' (Thar) SUV ਨਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸ ਗਈ। ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਦੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸੀ 'ਥਾਰ'
ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ 'ਰੀਲ' (ਵੀਡੀਓ) ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 'ਥਾਰ' ਗੱਡੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 3 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਦਾਦੂਪੁਰ ਹੈੱਡ ਨੇੜਲੇ ਪੁਲ ਕੋਲ ਆਪਣੀ 'ਥਾਰ' ਗੱਡੀ ਸੋਮ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਦੀ ਦਾ ਤਲ ਦਲਦਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 'ਥਾਰ' ਨਾਲ ਸਟੰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਹੀਏ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਧਸ ਗਏ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸ ਗਈ।
JCB ਨਕਾਮ, ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ
ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ 'ਥਾਰ' (Thar) ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਕ JCB ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਭਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ JCB ਦੇ ਪਹੀਏ ਦਲਦਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਟਾਇਰ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਧੱਸ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਰੱਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 'ਥਾਰ' ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਛਛਰੌਲੀ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫ਼ਸਰ (SHO) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ
ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਥਾਰ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਸਟੰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਦੱਸ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰੀਲ ਅਤੇ 'ਲਾਈਕਸ' ਲਈ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਰੋਮਾਂਚ ਅਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਉਣ।