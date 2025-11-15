Bihar Election Results 2025

ਅੱਜ ਉਤਪੰਨ ਏਕਾਦਸ਼ੀ 'ਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ

ਮਾਰਗਸ਼ੀਰਸ਼ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ (ਕਾਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ) ਦੀ ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਤਿਥੀ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਰਾਹੂਕਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

PANCHANG
ਅੱਜ ਉਤਪੰਨ ਏਕਾਦਸ਼ੀ 'ਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 15, 2025 at 6:27 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 15 ਨਵੰਬਰ, 2025, ਮਾਰਗਸ਼ੀਰਸ਼ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ (ਕਾਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ) ਦੀ ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਥੀ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਗਹਿਣੇ ਖਰੀਦਣ, ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

15 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ

  1. ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2081
  2. ਮਹੀਨਾ: ਮਾਰਗਸ਼ੀਰਸ਼ਾ
  3. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੀ ਏਕਾਦਸ਼ੀ
  4. ਦਿਨ: ਸ਼ਨੀਵਾਰ
  5. ਮਿਤੀ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦੀ ਇਕਾਦਸ਼ੀ
  6. ਯੋਗ: ਵੈਧਰਿਤੀ
  7. ਨਕਸ਼ਤਰ: ਉੱਤਰਾ ਫਾਲਗੁਨੀ
  8. ਕਰਨ: ਬਾਵ
  9. ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੰਨਿਆ
  10. ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਲਾ
  11. ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਸਵੇਰੇ 06:52 ਵਜੇ
  12. ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: ਸ਼ਾਮ 05:55 ਵਜੇ
  13. ਚੰਨ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਦੇਰ ਰਾਤ 03:08 ਵਜੇ (16 ਨਵੰਬਰ)
  14. ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: 02:37 PM
  15. ਰਾਹੂਕਾਲ: 09:38 ਤੋਂ 11:01
  16. ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 13:46 ਤੋਂ 15:09 ਤੱਕ

ਚੰਦਰਮਾ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾ ਫਾਲਗੁਨੀ ਨਕਸ਼ਤਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ

ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 26:40 ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 10 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਆਰਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮਾਲਕ ਸੂਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੂਹ ਪੁੱਟਣ, ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ, ਰਸਮਾਂ ਕਰਨ, ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ, ਰਾਜ-ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ, ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਜੋ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਰਾਹੂਕਾਲ ਸਵੇਰੇ 9:38 ਵਜੇ ਤੋਂ 11:01 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।

