ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਕਰੋ ਪੂਜਾ,ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਾਪਤ

ਜੇਠ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ (ਕਾਲਾ ਪੰਦਰਵਾੜਾ) ਦਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਕਲਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਓ।

WORSHIP LORD SHIVA
ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਕਰੋ ਪੂਜਾ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 4, 2026 at 6:26 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 4 ਮਈ, 2026, ਜੇਠ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਥੀ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਅਗਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਥੀ ਨਵੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

4 ਮਈ ਲਈ ਪੰਚਾਂਗ:

  • ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
  • ਮਹੀਨਾ: ਜਯੇਸ਼ਠ
  • ਸਾਈਡ: ਬਲੈਕ ਸਾਈਡ ਥਰਡ
  • ਦਿਨ: ਸੋਮਵਾਰ
  • ਤਰੀਕ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਤੀਜਾ
  • ਯੋਗ: ਪਰਿਧਾ
  • ਨਕਸ਼ਤਰ: ਅਨੁਰਾਧਾ
  • ਕਰਨ: ਵਪਾਰੀ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਸਕਾਰਪੀਓ
  • ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਮੇਸ਼
  • ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: 05:37:00 AM
  • ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: ਸ਼ਾਮ 06:58:00 ਵਜੇ
  • ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: 21:42
  • ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: 06:52
  • ਰਾਹੂਕਾਲ: 07:17 ਤੋਂ 08:58
  • ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 10:38 ਤੋਂ 12:18

ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ:
ਚੰਦਰਮਾ ਸਕਾਰਪੀਓ ਅਤੇ ਅਨੁਰਾਧਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵਿੱਚ 3:20 ਤੋਂ 16:40 ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਮਿੱਤਰ ਦੇਵ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 12 ਆਦਿੱਤਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਇੱਕ ਕੋਮਲ ਨਕਸ਼ਤਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਕਾਰਪੀਓ ਅਤੇ ਅਨੁਰਾਧਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਧੀਰਜ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਤਰ ਦੇਵ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੀ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
07:17 ਤੋਂ 08:58 ਤੱਕ ਰਾਹੂਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।

