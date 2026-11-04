ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੋ ਪੂਜਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਖਤਮ
ਅੱਜ ਕਾਰਤਿਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Published : November 4, 2026 at 6:59 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, ਬੁੱਧਵਾਰ, 4 ਨਵੰਬਰ, 2026, ਕਾਰਤਿਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ (ਕਾਲਾ ਪੰਦਰਵਾੜਾ) ਦੀ ਦਸ਼ਮੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਲਈ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
4 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਪੰਚਾਂਗ:
- ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2083
- ਮਹੀਨਾ: ਕਾਰਤਿਕ
- ਪਕਸ਼: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦਸ਼ਮੀ
- ਦਿਨ: ਬੁੱਧਵਾਰ
- ਤਾਰੀਖ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਦਸ਼ਮੀ
- ਯੋਗ: ਬ੍ਰਾਹਮਣ
- ਨਕਸ਼ਤਰ: ਪੂਰਵਾਫਾਲਗੁਨੀ
- ਕਰਨਾ: ਵਿਸ਼ਤੀ
- ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਸਿੰਘ
- ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਲਾ
- ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ: 06:35:00 AM
- ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: 05:33:00 PM
- ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: ਸਵੇਰੇ 03:07 ਵਜੇ, 05 ਨਵੰਬਰ
- ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: 02:48 PM
- ਰਾਹੂਕਾਲ: 12:04 ਤੋਂ 13:26
ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ:
ਚੰਦਰਮਾ ਅੱਜ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੂਰਵ ਫਾਲਗੁਨੀ ਨਕਸ਼ਤਰ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 13:20 ਤੋਂ 26:40 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁਖੀ ਦੇਵਤਾ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੁੱਕਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਨਕਸ਼ਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
12:04 ਤੋਂ 13:26 ਤੱਕ ਰਾਹੂਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।