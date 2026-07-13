ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲੇਗਾ
ਅੱਜ ਆਸ਼ਾੜ੍ਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ (ਕਾਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ) ਦੀ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਰੁਦਰ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Published : July 13, 2026 at 6:23 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 13 ਜੁਲਾਈ, 2026, ਆਸ਼ਾੜ੍ਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ (ਕਾਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ) ਦੀ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਰੁਦਰ ਇਸ ਤਿਥੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਭਿਆਸ, ਸ਼ਿਵ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਰੋਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ।
13 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ:
- ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
- ਮਹੀਨਾ: ਆਸ਼ਾੜ੍ਹਾ
- ਪਕਸ਼: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ
- ਦਿਨ: ਸੋਮਵਾਰ
- ਮਿਤੀ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਚਤੁਰਦਸ਼ੀ
- ਯੋਗ: ਧਰੁਵ
- ਨਕਸ਼ਤਰ: ਮ੍ਰਿਗਸ਼ੀਰਸ਼ਾ
- ਕਰਨਾ: ਵਿਸ਼ਤੀ
- ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਮਿਥੁਨ
- ਸੂਰਜ ਰਾਸ਼ੀ: ਮਿਥੁਨ
- ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ : 05:30:00 AM
- ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ: 07:22:00 PM
- ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨਾ: 05:41 AM
- ਚੰਦਰਮਾ ਡੁੱਬਣਾ: 06:40 PM
- ਰਾਹੂਕਾਲ: 07:14 ਤੋਂ 08:58
- ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 10:42 ਤੋਂ 12:26 ਤੱਕ
ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਤਰ:
ਚੰਦਰਮਾ ਮਿਥੁਨ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਿਰਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 10:23:20 ਤੋਂ 6:40:00 ਤੱਕ ਟੌਰਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਦੇਵਤਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਗਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿਆਹ, ਦੀਖਿਆ, ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੋਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਲਲਿਤ ਕਲਾਵਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਕਲਾ ਸਿੱਖਣ, ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ੁਭ ਰਸਮਾਂ, ਜਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੌਦਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਜਿਤ ਸਮਾਂ
ਰਾਹੂਕਾਲ ਸਵੇਰੇ 7:14 ਵਜੇ ਤੋਂ 8:58 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਮੁਹੁਰਤ ਅਤੇ ਵਰਜਿਆਮ ਤੋਂ ਬਚੋ।