ETV Bharat / bharat

ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ , ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰੀ ਬਾਜੀ

ਵਿਸ਼ਵ ਹੈਪੀਨਸ ਇੰਡੈਕਸ 2026, ਨੇਪਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। (Photo Credit; Getty)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 25, 2026 at 8:51 PM IST

9 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਖੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਸ਼ੀ ਸੂਚਕਾਂਕ 2026 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

'ਭਾਰਤ 147 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 116ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ'

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 147 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੋਜ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਅਧਿਐਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਿਨਲੈਂਡ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਵੇਂ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ। ਆਈਸਲੈਂਡ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ ਵਰਗੇ ਨੋਰਡਿਕ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ 147 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 116ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।

'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ'

ਪਾਕਿਸਤਾਨ 104ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ 99ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2024 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 118ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ 126ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।

'ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ'

ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗ੍ਰਾਫ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੜਚੋਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੀਡ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਦੂਜੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।

ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਕੀ ਹੈ?: ਵਰਲਡ ਹੈਪੀਨੈਸ ਇੰਡੈਕਸ (WHI) ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਨਲੈਂਡ, ਆਈਸਲੈਂਡ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ, ਸਵੀਡਨ, ਨਾਰਵੇ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਲਕਸਮਬਰਗ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਾਂ ਸਮਾਂ-ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ, ਆਓ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ...

ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?
ਦੇਸ਼ ਅਬਾਦੀ
ਫਿਨਲੈਂਡ 56,35,971 ਲੱਖ
ਆਈਸਲੈਂਡ 54,39,898 ਲੱਖ
ਡੈਨਮਾਰਕ59,92,734 ਲੱਖ
ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ 53 ਲੱਖ
ਸਵੀਡਨ 1,05,87,710 ਕਰੋੜ
ਨਾਰਵੇ 56 ਲੱਖ
ਨੀਦਰਲੈਂਡ1,80,44,027 ਕਰੋੜ
ਇਜ਼ਰਾਈਲ97 ਲੱਖ
ਲਕਸਮਬਰਗ 6,81,973 ਲੱਖ
ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ90 ਲੱਖ

ਫਿਨਲੈਂਡ: ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਲੋਕ ਕੰਮ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੰਗਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਨਿਵਾਸੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। VisitFinland.com ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਥੇ 75% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਿਆਲੀ ਨਾਲ ਢੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। 168,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੀਲਾਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਬੰਧ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਆਈਸਲੈਂਡ: icelandtravel.is ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਥੇ ਅਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੁਆਲਾਮੁਖੀ ਅਤੇ ਝਰਨੇ ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਵੀ ਹਨ। ਆਈਸਲੈਂਡ ਦੀ ਗਾਈਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਡੈਨਮਾਰਕ: VisitDenmark ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਡੈਨਿਸ਼ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ: ricorealty.com ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ "ਪੁਰਾਵਿਦਾ" ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਤਣਾਅ-ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਬੰਧ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 94% ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ-ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨਾਰਵੇ: ਨਾਰਵੇਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਰਵੇਈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ, ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨੀਦਰਲੈਂਡ: afsusa.org ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੌੜਨ, ਤੈਰਾਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਦਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹਨ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲ: timesofisrael.com ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਗੀਤ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰ ਹਨ।

ਲਕਸਮਬਰਗ: ਦ ਸੈਂਟਰਲ ਲਕਸਮਬਰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ: bawalnews.com ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ 60% ਹਿੱਸਾ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਝੀਲਾਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹਨ।

ਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ? : ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਰਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਹੈ?: WHI ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਕੋਰ 4.868 ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ 4.536 ਸੀ। ਜੀਵਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਕੋਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਧੇਰੇ ਉਦਾਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40.1% ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ 28.5% ਹੈ। ਘੱਟ GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਤਮ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਾਕਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। GDP ਅਤੇ ਸਿਹਤ (ਜੀਵਨ ਸੰਭਾਵਨਾ) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰਬਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਸਿਖਰਲੇ 10 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਹਨ?: ਵਰਲਡ ਹੈਪੀਨੈਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਰਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ 122ਵੇਂ ਅਤੇ 133ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ 47 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਗਣਿਤ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ।

ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੁਧਾਰ?

ਰੈਂਕ (ਸਾਲ2025)ਰੈਂਕ (ਸਾਲ 2026)ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ (ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ)
11ਫਿਨਲੈਂਡ (ਸਥਿਰ)
23ਡੈਨਮਾਰਕ (1 ਸਥਾਨ ਹੇਠਾਂ)
32ਆਈਸਲੈਂਡ (1 ਟੈਂਕ ਜੰਪ)
45ਸਵੀਡਨ (1 ਟੈਂਕ ਡਿੱਗਿਆ)
57ਨੀਦਰਲੈਂਡ (2 ਸਥਾਨ ਹੇਠਾਂ)
64ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ ( 2 ਸਥਾਨ ਹੇਠਾਂ)
76ਨਾਰਵੇ (1 ਟੈਂਕ ਜੰਪ)
88ਇਜ਼ਰਾਈਲ (ਸਥਿਰ ਸਥਿਤੀ)
99ਲਕਸਮਬਰਗ (ਸਥਿਰ ਸਥਿਤੀ)
10-ਮੈਕਸੀਕੋ (ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਖਰਲੇ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ)
-10ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ (ਨਵਾਂ ਦੇਸ਼)

ਸਿਖਰਲੇ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੁਸ਼ ਦੇਸ਼: ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਸੀਅਰਾ ਲਿਓਨ, ਮਲਾਵੀ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ, ਬੋਤਸਵਾਨਾ, ਯਮਨ, ਲੇਬਨਾਨ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰੀਪਬਲਿਕ ਆਫ਼ ਦ ਕਾਂਗੋ (DRC), ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ ਸਿਖਰਲੇ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੁਸ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਆਮਦਨ, ਸਿਹਤ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਯਮਨ ਜੰਗ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਅਰਾ ਲਿਓਨ, ਮਲਾਵੀ ਅਤੇ ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ, ਲੇਬਨਾਨ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬੋਤਸਵਾਨਾ ਨੂੰ HIV ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਖੁਸ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ?: ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਸ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਗੈਲਪ ਵਰਲਡ ਪੋਲ (ਵਿਚਾਰਾਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਸਰਵੇਖਣ) 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਂਟ੍ਰਿਲ ਲੈਡਰ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ 0-10 ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 0 ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ GDP, ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਇਲਾਜ, ਚੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਦਾਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

TAGGED:

PROSPERITY INDIA VS PAKISTAN
HAPPIEST UNHAPPIEST COUNTRIES LIST
SOCIAL MEDIA IMPACT ON YOUTH
Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.