ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧੇਗਾ ਟਕਰਾਅ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਾ
ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਨੇ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਭੂ-ਆਰਥਿਕ ਟਕਰਾਅ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ।
Published : January 19, 2026 at 4:52 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ (WEF) ਦੀ 2026 ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ "ਗਲੋਬਲ ਰਿਸਕ ਰਿਪੋਰਟ" ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ "ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਯੁੱਗ" ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਥਾਂ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ, ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਰਗੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ,
ਸਾਈਬਰ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਫਲਤਾ (UPI) ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
"ਇਹ 'ਗਲੋਬਲ ਰਿਸਕ ਰਿਪੋਰਟ' ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਇਹ ਯੁੱਗ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੂ-ਆਰਥਿਕ ਟਕਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੇਕਾਬੂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਿਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋਖਮ ਅੰਤਿਮ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।" - ਸਾਦੀਆ ਜ਼ਾਹਿਦੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ
ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਆਧਾਰ
ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ 'ਗਲੋਬਲ ਰਿਸਕ ਰਿਪੋਰਟ 2026' ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ (WEF) ਦਾ 21ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 1,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ "ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਯੁੱਗ" ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ
ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਅੱਧੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਡਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 14% ਵਧਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 40% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਅਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ 10% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਾਂ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਾਂ ਅਸਥਿਰ ਰਹੇਗੀ।
ਜੋਖਮ ਦਾ ਗਣਿਤ
- ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈ: ਮੌਜੂਦਾ ਖਤਰੇ (2026), ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਖਤਰੇ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਖਤਰੇ।
- ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ: ਯੁੱਧ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਥਿਆਰੀਕਰਨ, ਅਤੇ ਵਧਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰਾ।
- ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਨ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਦੋ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ: ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਤਰੱਕੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ AI) ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਪਤਨ।
- ਰਿਪੋਰਟ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ) ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਧਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਾਏ ਸਰਵੇਖਣ 2025 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਤਰੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਜੋਖਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
- ਸਾਈਬਰ ਅਸੁਰੱਖਿਆ: ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਜੋਖਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਸਟੈਕ ਰਾਹੀਂ) ਨੇ ਹੈਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਹਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
- ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਅਸਮਾਨਤਾ: 'ਕੇ-ਆਕਾਰ' ਰਿਕਵਰੀ (ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ) ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਪਾੜੇ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।
- ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ: ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੰਜਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੰਦੀ, ਉੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਵਰਗੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਕਰਾਅ: ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ) ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤਕ ਚਿੰਤਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ 'ਜਲ ਜੰਗਾਂ'
ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ (WEF) 2026 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਬੇਸਿਨ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਾਅ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ 'ਆਰਥਿਕ ਹਥਿਆਰ' ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਣਾਅ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ 'ਉੱਚ-ਜੋਖਮ' ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
"ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕ੍ਰਮ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।" - ਬੋਰਗੇ ਬ੍ਰੇਂਡੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ (WEF) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੀਈਓ
ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ: UPI ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2026 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਦੇ UPI (ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ) ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇੱਕ "ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸ" ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ UPI ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ। ਇਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।