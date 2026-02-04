ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2045 ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 24.5 ਲੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਿਬਰ...
Published : February 4, 2026 at 9:05 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2045 ਤੱਕ 24.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅੰਕੜਾ ਲੱਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਕਈਬ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਇੰਡੀਅਨ ਕੈਂਸਰ ਸੋਸਾਇਟੀ (ICS) ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮੁੱਖ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਇਓਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਜਟੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖੋਜ 'ਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈਆਂ ਘੱਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਇਲਾਜ ਦਾ ਬੋਝ
ਇੰਡੀਅਨ ਕੈਂਸਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਕੈਂਸਰ ਰੁਝਾਨਾਂ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਿਮਾਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਆਈਸੀਐਸ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਯੋਤਸਨਾ ਗੋਵਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2026 ਦੇ ਬਜਟ ਨੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਆਈਸੀਐਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਉਸ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1983 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਾਖਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਬਾਇਓਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਈਸੀਐਸ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਕੈਂਸਰ ਸੁਸਾਇਟੀ
ਜਯੋਤਸਨਾ ਗੋਵਿਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਦਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਫੋਰਟਿਸ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਓਨਕੋਲੋਜੀ) ਡਾ. ਨਿਤੇਸ਼ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮਰ-ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਵਾਂ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਈਸੀਐਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਸਰਵਾਈਵਰ ਰੇਣੂਕਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈਸੀਐਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ "ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤੀ" ਨਾਮਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ, "ਰਾਈਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਕੈਂਸਰ" ਐਪ, ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਬਲਯੂਐਚਓ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਮੋਨਿਕਾ ਪੁਰੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਕਥਾਮ, ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।