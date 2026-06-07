ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ 4 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਬਣਿਆ ਕਾਲ

ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ 4 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਬਣਿਆ ਕਾਲ
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
Published : June 7, 2026 at 3:29 PM IST
ਗੁਜਾਰਾਤ: ਸੂਰਤ ਦੇ ਖੰਡ ਬਜ਼ਾਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤੀ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਭੂਮੀਗਤ ਈਟੀਪੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਗਏ ਚਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਚਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Surat, Gujarat: In Surat’s Khad Bazaar area, four people including three workers and a supervisor died after inhaling toxic gas inside an underground ETP tank at a jewellery cleaning factory. The incident occurred while they were cleaning the tank, and all of them succumbed on… pic.twitter.com/eUSU6qXN6R— IANS (@ians_india) June 7, 2026
ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਘਟਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਰਤ ਦੇ ਖੰਡ ਬਜ਼ਾਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤੀ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਵਿਖੇ ਭੂਮੀਗਤ ਈਟੀਪੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਟੈਂਕ ਚੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੇਠਾਂ ਗਏ ਸਨ। ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਘਾਤਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਫਾਇਰ ਅਫਸਰ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਕ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।
ਫਾਇਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10:22 ਵਜੇ ਕਾਲ ਆਈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਫਾਇਰ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਫਾਇਰਮੈਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।"
News Alert ! Four workers die after inhaling toxic fumes in septic tank at jewellery manufacturing unit in Gujarat's Surat city: Police. pic.twitter.com/TcfU33QAQd— Press Trust of India (@PTI_News) June 7, 2026
ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ
ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਫਾਇਰ ਅਫਸਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਡੀਸੀ ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ'।