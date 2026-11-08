ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਆਈਟੀ ਹੱਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ 'ਵਰਕ ਫਰਾਮ ਪਾਰਕ' ਸਹੂਲਤ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਸੀਐਮਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸੇਰੀਲਿੰਗਮਪੱਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 1.5 ਏਕੜ ਦਾ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਮਾਧਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦਾ ਬਾਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : November 8, 2026 at 7:26 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਸਾਈਬਰਾਬਾਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (CMC) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ (OPEN WORK SPACE) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 30 "ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਕੰਮ" (ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ) ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE)ਸ਼ਹਿਰ ਦੁਬਈ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੱਬ, ਸਾਈਬਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਐਮਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ. ਸ਼੍ਰੀਜਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਸੀਐਮਸੀ ਸੇਰੀਲਿੰਗਮਪੱਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਜੀਦਬੰਦਾ ਮਾਧਵ ਹਿਲਜ਼ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ 1.5 ਏਕੜ ਦਾ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਕੁਕਟਪੱਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਧਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦਾ ਬਾਗ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "'ਵਰਕ ਫਰਾਮ ਪਾਰਕ' ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਉੱਚੇ ਰੁੱਖ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਰੇ, ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਮੁਫਤ ਵਾਈ-ਫਾਈ, ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ, ਸਹਿ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬੈਠਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਐਂਫੀਥੀਏਟਰ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ-ਥੀਮ ਵਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ, ਵਾਕਿੰਗ ਟ੍ਰੈਕ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਹੂਲਤ, ਟਾਇਲਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਆਧੁਨਿਕ ਹੋਵੇਗਾ ਪਾਰਕ
ਸੀਐਮਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਭੀੜ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 30 ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਸੀਐਮਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਕ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਾਰਕ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਵਾਂਗੇ।"
ਸੀਐਮਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਾਰਕ ਆਈਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵੇਂ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਹੈ।
ਦੁਬਈ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਰਕਿੰਗ ਸਪੇਸ ਦੁਬਈ ਵੱਲੋਂ ਅਲ ਬਰਸ਼ਾ ਪੌਂਡ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ 'ਵਰਕ ਫਰਾਮ ਪਾਰਕ' ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਲਚਕਦਾਰ ਵਰਕਸਪੇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲੈਟਸਵਰਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।