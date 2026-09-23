ਬੀੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪੱਕਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ... ਪੜ੍ਹੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਇਥੇ ਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਧੀ ਬੀੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਹਾਰਾ...
Published : September 23, 2026 at 7:00 PM IST
ਜੰਗੀਪੁਰ/ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ : ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ "ਢਾਈ ਚੱਕਰ" ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੀੜੀ ਲਪੇਟਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਦੇ ਬੀੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬੀੜੀ ਲਪੇਟਣ ਦੇ ਲਈ ਜਰੂਰੀ 'ਢਾਈ ਚੱਕਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਔਰਤ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬੀੜੀਆਂ ਰੋਲਿੰਗ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ "ਢਾਈ" ਚੱਕਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੀੜੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕੁੜੀ
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੀੜੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬੰਧਨ (ਸੱਤ ਫੇਰੇ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ "ਢਾਈ ਚੱਕਰ" (ਬੀੜੀਆਂ ਲਪੇਟਣ) ਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੀੜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਸ ਬੀੜੀ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਦੇ ਬੀੜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ, ਵਿਆਹ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਗਨੀ ਦੁਆਲੇ "ਸੱਤ ਚੱਕਰ" ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਪਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ, ਜਵਾਨੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਧਾਗੇ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ "ਢਾਈ ਚੱਕਰਾਂ" ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੀੜੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ
ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੀੜੀ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਢਾਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ਸਿੱਖਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬੀੜੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ, ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਸੂਪ ਦੇ ਨਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬੀੜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
"ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਿਵਾਜ"
ਚਾਚੰਦਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਜੀਤ ਦਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੀੜੀ ਉਦਯੋਗ ਹੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜਰੀਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾੜੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸੂਤੀ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰਗੰਜ, ਜਾਂ ਫਰੱਕਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬੀੜੀ ਬਣਾਉਂਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਬੀੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁੜੀ ਬੀੜੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਕਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 500 ਤੋਂ 600 ਬੀੜੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਬੀੜੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰੀਰਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ
ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬੀੜੀ ਵਰਕਰ, ਅਨੂਪ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿ ਬੀੜੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰੀਰਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨਕ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਰਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਸ ਕੁਝ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇਕੇ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।"
ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ
ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣਾ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਮਰ ਤੋੜ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੀੜੀਆਂ ਲਪੇਟਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬੀੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੂਲੀਆਨ ਵਿੱਚ ਬੀੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਖੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਛਰਾਂ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਗੋਲੀਆਂ ਮੁਫਤ ਜਾਣ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੈਂਪਸ ਉਜੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.6 ਲੱਖ ਬੀੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ
ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.6 ਲੱਖ ਬੀੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਜੰਗੀਪੁਰ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ 12 ਲੱਖ ਮਜਦੂਰ ਹਨ। ਜੰਗੀਪੁਰ ਦੇ ਸੂਤੀ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰਗੰਜ ਅਤੇ ਫਰੱਕਾ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ "ਬੀੜੀ ਮੁਹੱਲੇ" (ਬੀੜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਸਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਬੀੜੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ "ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਦਯੋਗ।"
ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਜੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ
ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਅਕਸਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੀੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਖੁਦ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੇ ਗਏ ਹੁਨਰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜੰਗੀਪੁਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੀੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੰਗੀਪੁਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਖਲੀਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ, ਸੂਤੀ ਵਿਧਾਇਕ ਇਮਾਨੀ ਬਿਸਵਾਸ, ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰਗੰਜ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਹੋਰ ਸਥਾਪਿਤ ਬੀੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ("ਘਾਹ-ਫੁੱਲ" ਖੇਮੇ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਹਨ। ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਰਜੀਹ
ਬੀੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ 34 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੈਫਟ ਫਰੰਟ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਚਿੰਤਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
"ਬੀੜੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੌਲਤ"
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀੜੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1,000 ਬੀੜੀਆਂ ਰੋਲਣ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 202 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇੱਕ ਔਰਤ, ਜੋ ਬੀੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਮਰ-ਤੋੜ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ 100 ਰੁਪਏ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਲੋਕ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀੜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਟੀਬੀ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਬੀੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ
ਟੀਬੀ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੀੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2002 ਵਿੱਚ, ਜੰਗੀਪੁਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਾਰਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੀੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 65 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਰੀਜ਼ ਉਥੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਬੀੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ
ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਜੰਗੀਪੁਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਪੀਐਫ) ਖਾਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਦਿਨ ਹੁਣ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ (OPD) ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਖੰਘ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਵਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਸਪਤਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਈ ਬੰਦ
ਭਾਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਬੀੜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਛਾਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਸਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, "ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੀੜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।" ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ, ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ਦੇ ਬੀੜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਬੀੜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੇ ਸੁਧਰੇਗੀ?
ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੌਰਾ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀੜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਜਗਾਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੁੰਦਲੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਿਖੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ, ਬੀੜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਡੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: