ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਦਖਲ ਵਧਿਆ, 89% ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਕਰਦੀਆਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ, 60% ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਲ ਨਿੱਜੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ

ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਦਖਲ ਵਧਿਆ, 89% ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਕਰਦੀਆਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ, 60% ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਲ ਨਿੱਜੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ
NFHS-6 ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਬਦਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Published : August 18, 2026 at 10:01 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਬਣਨ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ-6 (NFHS) ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਰੇਲੂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ, ਔਰਤਾਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸ਼ਕਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, NFHS-6 ਦੇ ਤਹਿਤ, 2023-24 ਦੌਰਾਨ 715 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6.79 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। NFHS-6 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਲਗਭਗ 89 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। 2019 ਅਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ NFHS-5 ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 88.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਰੇਲੂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ 89 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਖੁਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। NFHS-5 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 78.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ-5 ਵਿੱਚ ਇਹ 25.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।
ਨਿੱਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ
ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 63.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ NFHS-5 ਵਿੱਚ 53.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਭਗ 64.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਰਵੇਖਣ, NFHS-5 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 33.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।
ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ
NFHS-6 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 18.8% ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ-5 ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 14% ਸੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ DBT, ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਰਗੀ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਪੁਟ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ NFHS ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਇੰਸਜ਼ (IIPS) NFHS ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਨਪੁਟ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰੁਝਾਨ-2026 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ 142.59 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 48.65% ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2036 ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
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