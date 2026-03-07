ETV Bharat / bharat

International Women Day: 8ਵੀਂ ਪਾਸ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਆਲੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ 5.05 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਦੇਵਾਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾਮਣੀ ਪਾਟੀਦਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਚਿਪਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ,ਕਰੋੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ।

DEWAS CHINTAMANI POTATO CHIPS
8ਵੀਂ ਪਾਸ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਆਲੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ 5.05 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ (ETV Bharat GFX)
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਭੋਪਾਲ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਵਾਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੱਤੋਤਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚਿੰਤਾਮਣੀ ਪਾਟੀਦਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਚਿੰਤਾਮਣੀ, ਜਿਸਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ, ਉਹ ₹5.05 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਚਿੰਤਾਮਣੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿਰਫ਼ ₹10,000 ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ, ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 'ਦੀਦੀ ਚਿਪਸ' ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾਇਆ।

ਚਿਪਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਰਨਾਟਕ-ਗੁਜਰਾਤ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ (ETV Bharat)

ਇੱਕ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ, ਚਿੰਤਾਮਣੀ ਪਾਟੀਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 2021 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਜੇਗੰਜ ਮੰਡੀ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਬਣਾਈ।" ਚਿੰਤਾਮਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੀਦੀ ਚਿਪਸ ਬਣਿਆ ਬ੍ਰਾਂਡ

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵਾਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੱਤੋਤਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸਾਨ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਲੂ ਵੇਚਦੇ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚਿੰਤਾਮਣੀ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਲੂਆਂ ਤੋਂ ਚਿਪਸ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਕਸੈਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਲੂ ਚਿਪਸ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਚਿੰਤਾਮਣੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, "ਦੀਦੀ ਚਿਪਸ ਨਾਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਹਨਤੀ ਔਰਤਾਂ ਸਨ। ਅੱਜ, 20 ਤੋਂ 25 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 100 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਰੇ ਹੋਏ ਆਲੂ ਦੇ ਬੀਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ 125 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਿਲੀ।"

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ₹11.72 ਲੱਖ ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤ

ਦੀਦੀ ਚਿਪਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁਣ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕੁੱਲ ਟਰਨਓਵਰ ₹5.05 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ 608 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਹਨ। ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ₹11.72 ਲੱਖ ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਵਾਲੀ, ਚਿੰਤਾਮਣੀ ਪਾਟੀਦਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਲਈ ਵੀ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ

ਚਿੰਤਾਮਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, "ਉਸਦਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ।" ਚਿੰਤਾਮਣੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ।

