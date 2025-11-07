ਕੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਲੇ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ- ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ, ਬੇਬੀ!

ਕੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਲੇ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ- ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ, ਬੇਬੀ!
Published : November 7, 2025 at 2:37 PM IST
ਅਮੀਨਪੁਰ/ਤੇਲੰਗਾਨਾ: ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਸੰਗਾਰੇਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਮੀਨਪੁਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਮੁੱਖ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਰੇਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਚੇਰੀਅਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਯਾਵਨਪੱਲੀ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਨੀਸ਼ਾ (25) ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਤਨਚੇਰੂ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅਮੀਨਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆ ਹੋਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਰਮੀਕੋਫੋਬੀਆ (ਕੀੜੀਆਂ ਦਾ ਡਰ) ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਨਚੇਰੀਆਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀ। 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਕੰਮ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫੰਦੇ ਨਾਲ ਲਟਕਦੀ ਹੋਈ ਮਿਲੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਸ਼੍ਰੀ ਅਯਮ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ... ਕੀੜੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਬੱਚੇ। ਅੰਨਾਵਰਮ ਅਤੇ ਤਿਰੂਪਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁੱਖਣਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ... ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੌਲ ਦੇਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ।"
ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ
ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਰਮੇਕੋਫੋਬੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮਾਈਰਮੇਕੋਫੋਬੀਆ ਕੀ ਹੈ?
ਮਾਈਰਮੇਕੋਫੋਬੀਆ ਕੀੜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੀਬਰ ਡਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਹਮਲੇ, ਸਰੀਰ ਕੰਬਣਾ, ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਕੀੜੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਹਮਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀੜੀਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ, ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।