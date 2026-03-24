ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ: ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਫੌਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਸੁਚੇਤਾ ਈਡਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ।
Published : March 24, 2026 at 2:26 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫੌਜ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (SSC) ਅਧਿਕਾਰੀ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ (PC) ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ - ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਯਾਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਜੋ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਰੀਅਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਵਿਧੀ ਓਨੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਹਮਰੁਤਬਾ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ।"
ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 142 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।" ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ SSC ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2019, 2020 ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਚੋਣ ਬੋਰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ (PC) ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਾਅ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, 2019, 2020 ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਤਿੰਨ ਚੋਣ ਬੋਰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੋਗਤਾ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਵਾਪਸੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਕਾਏ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।"
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਸੁਚੇਤਾ ਈਡਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (AFT) ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਧਾਰਨਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਉਪਯੋਗਤਾ' ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ।"
ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਹਮਰੁਤਬਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।
ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਸੇਵਾ ਲੰਬਾਈ ਮਾਪਦੰਡ" ਅਤੇ "ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾਪਦੰਡ" - ਜੋ 2019 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ - ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 1 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ 'ਡੀਮਡ ਸੇਵਾ' ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ 'ਕਾਲਪਨਿਕ ਸਮਾਂ-ਸਕੇਲ ਤਰੱਕੀ' ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਏਸੀਆਰ) ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਸੀ) ਲਈ ਅਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, "ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਕਰੀਅਰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਇਸ ਜੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਏਸੀਆਰ ਬਹੁਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।"
- ‘ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ’
- ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਬ ਮਿਲਿਆ; 8 ਹੋਰ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ! ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ