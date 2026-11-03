ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਚਾਕੂ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੇਨ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਘੇਰਾ
ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਗਲਾ ਵੱਢਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਗਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਲੋਕ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਗਏ।
Published : November 3, 2026 at 3:04 PM IST
ਬੈਂਗਲੁਰੂ: ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਡੋਮਲੂਰ 100 ਫੁੱਟ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਫੜਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਗਲਾ ਵੱਢਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੇਨ ਮੰਗੀ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੁਲਜ਼ਮ, ਜਿਸਦੀ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਭੂਰਾਜ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ 11:45 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਲਮੇਟ ਅਤੇ ਦਸਤਾਨੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡੇਡ ਬੈਗ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜੋ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਕੱਲੀ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਚਾਕੂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੇਨ ਮੰਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਗਰਦਨ ਫੜ ਲਈ ਅਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਆਟੋਰਿਕਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈਲਮੇਟ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਗਰਦਨ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਾਕੂ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਗਲਾ ਵੱਢਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਇੱਕ ਖੰਭੇ 'ਤੇ ਘਸੀਟਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।'
ਇੰਦਰਾਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਡੀਸੀਪੀ ਪੂਰਬੀ ਵਿਕਰਮ ਆਮਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਚੇਨ ਖੋਹਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।