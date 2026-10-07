ਨਾਂ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸੂਟ ਨਾਂ ਜੁੱਤੇ, ਸਾੜੀ ਪਾ ਕੇ 1600 ਮੀਟਰ ਦੌੜੀ ਮਹਿਲਾ, ਜਾਣੋ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਭਰਤੀ ਲਈ ਆਈ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਭਰਤੀ ਲਈ ਆਈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
Published : October 7, 2026 at 5:49 PM IST
ਝਾਰਖੰਡ/ਰਾਮਗੜ੍ਹ: ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣ ਪਰ ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਚੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਖੀ ਗਈ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੌੜ ਵਿੱਚ, ਆਓ ਜਾਣੀਏ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ...
ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1600 ਮੀਟਰ ਦੌੜ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਭਰਤੀ ਲਈ ਆਏ ਭਾਗੀਦਾਰ ਇਸ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ।
ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹਿੱਸਾ
ਇਸ ਦੌੜ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ, ਪਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟੀਚੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੌੜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦੁਲਮੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸੋਸੋ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾੜੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 1600 ਮੀਟਰ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਦੌੜ ਕੇ ਇਸਨੂੰ 6:45 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।
ਕਵਿਤਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਖਾਸ
ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਸ ਨੇ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ 'ਤੇ ਆ ਗਈ।
ਪਤੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ, ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਕਵਿਤਾ
ਕਵਿਤਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧੀ, ਇੱਕ ਸੱਤਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅੱਠਵੀਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਸ ਨੇ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਕਵਿਤਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਵੇਰੇ 3:00 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਗਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਵਿਤਾ
ਕਵਿਤਾ ਸਵੇਰੇ 3:00 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਬਣੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੌੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ 'ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਬਣੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
1600 ਮੀਟਰ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਲਗਭਗ 6 ਮਿੰਟ ਅਤੇ 45 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਦੂਰੀ ਸਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਦੌੜ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਜ਼ਜਬਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸਾੜੀ ਬਣੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਹੌਸਲਾ ਬਣਿਆ ਤਾਕਤ!
ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਇਕੱਲੀ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ 1600 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੌੜ ਲਗਾਈ। ਪਰ ਇਸ ਦੌੜ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਹੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਉਸ ਲਈ ਸਪੋਰਸ ਡਰੈੱਸ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿੱਟ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਜਰੂਰੀ ਸੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ। ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਦੌੜ ਸੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਤੇਜ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਵੀ।
24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 284 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਕੈਡਮੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ 1600 ਮੀਟਰ ਦੌੜ ਲਈ ਟਰਾਇਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦੋਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ।
ਭਰਤੀ ਸੀਟਾਂ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ
ਭਰਤੀ ਸੀਟਾਂ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਵਿਤਾ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ 1600 ਮੀਟਰ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਿਆਰੀ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਅਸਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
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