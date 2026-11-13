ਓ ਤੇਰੀ, 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੰਨੀ ਗਈ ਔਰਤ ਮਿਲੀ ਜਿਉਂਦੀ,ਕੱਟਣੀ ਪਈ ਢਾਈ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ...
ਔਰਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੇਸ਼ ਉਸਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ ਸੀ।
Published : November 13, 2026 at 8:11 PM IST
ਮਾਂਡਿਆ (ਕਰਨਾਟਕ): ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਸਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਸ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ।
ਪਾਂਡਵਪੁਰਾ ਦੇ ਰਾਗੀਮੁੱਦਨਹੱਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਰਾਜੇਸ਼ ਨੂੰ 2021 ਵਿੱਚ ਮੰਜੂ ਦੇ ਕਥਿਤ 'ਕਤਲ' ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਜੇਸ਼ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਨਤੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਬੁੱਧਵਾਰ (11 ਨਵੰਬਰ, 2026) ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਨਾਗਮੰਗਲਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਬਿੰਦੀਗਨਵਿਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਆਸਰਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੰਜੂ ਨੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਖਰੀ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲ
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਜੂ 3 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ, ਨਾਗਰਾਜੂ ਨੇ ਪਾਂਡਵਪੁਰਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਆਖਰੀ ਫੋਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਪਾਂਡਵਪੁਰਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਪਿਤਾ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੰਪਰਕ
2021 ਵਿੱਚ, ਨਾਗਰਾਜੂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜੇਸ਼ ਉਸਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਤਤਕਾਲੀ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਨੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 (ਕਤਲ) ਅਤੇ 201 (ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਰਾਜੇਸ਼ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਬੂਲ
ਰਾਜੇਸ਼ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਬਾਅ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਵਿਆਹ
ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਮੰਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਰਹੀ ਸੀ।
ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ।
ਜਾਣੋ ਮਾਂਡਿਆ ਦੇ ਐਸਪੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ...
ਮਾਂਡਿਆ ਦੇ ਐਸਪੀ ਡਾ. ਵੀ.ਜੇ. ਸ਼ੋਭਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੰਜੂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਮੰਜੂਨਾਥ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਉਸਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਸਾਲ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"
ਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਖੋਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੁਲਿਸ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੀ। 2021 ਵਿੱਚ, ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਰਾਜੇਸ਼ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।"
11 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਮਾਂਡਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਸ-ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਾਂਡਵਪੁਰਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਪਰਾਧ ਨੰਬਰ 349/2021 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿੰਦੀਗਨਵਿਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਐਨਸੀਆਰ ਨੰਬਰ 159/2026 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਆਸਰਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।